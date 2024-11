Cruzeiro x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Cruzeiro e Flamengo vão se enfrentar pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, dia 6, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 21 horas.

Os dois clubes chegam em alta para a partida após conseguirem classificações para duas finais de copas. No caso do Cruzeiro, o clube mineiro está na final da Copa Sul-Americana, quando vai enfrentar o Racing, da Argentina, no próximo dia 23 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, o “Nueva Olla”, casa do Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai.

Já o rubro-negro está na final da Copa do Brasil e saiu em vantagem na primeira partida. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1 no último domingo, dia 3, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Agora, o clube segue em Minas Gerais para a disputa da partida de hoje e da segunda final da competição nacional no próximo domingo, dia 10, na Arena MRV.

O Cruzeiro não poupará jogadores e vai com força total para a partida. Os únicos desfalques são os atacantes Rafa Silva, suspenso, e Juan Dinenno, que está lesionado.

O técnico do Flamengo, Filipe Luis, decidiu poupar cinco jogadores para a partida de logo mais, são eles: Gabriel Barbosa, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Os atletas estão fazendo uma preparação especial para a decisão do próximo domingo.

Como assistir ao jogo entre Cruzeiro e Flamengo?

A partida entre Cruzeiro e Flamengo vai ser realizada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 21 horas. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gabriel Verón e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Alcaraz, Plata, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem:

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann; Assistentes: Alex dos Santos e Eduardo Gonçalves da Cruz.