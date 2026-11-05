Cruzeiro x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Cruzeiro e Bahia se enfrentam em confronto decisivo pela 34ª rodada do Brasileirão no Mineirão. A Raposa, embalada por vitórias e buscando a Libertadores, enfrenta o Tricolor de Aço, que também mira o G4. O duelo promete emoção e terá desfalques importantes de ambos os lados. Imperdível para a tabela.

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O Cruzeiro recebe o Bahia nesta quinta-feira, 5, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Comandado pelo português Artur Jorge, o Cruzeiro atravessa um bom momento na reta final da temporada. A equipe mineira ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 57 pontos, e busca uma vitória para consolidar sua posição na zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores de 2027. A Raposa chega embalada por três vitórias consecutivas na competição, diante de Grêmio, Remo e Atlético-MG. Na última rodada, venceu o clássico mineiro por 1 a 0, resultado que reforçou a confiança do elenco e ampliou a vantagem sobre os concorrentes diretos.

Para o confronto diante de sua torcida, Artur Jorge terá desfalques importantes. O lateral-direito William, o zagueiro Lucas Villalba e o meia Matheus Pereira cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto João Marcelo está fora após sofrer uma lesão no joelho direito. Felipe Morais, Gabriel Pec e Luis Sinisterra também seguem afastados por problemas físicos. Com as ausências, Fagner deve assumir a lateral direita, Fabrício Bruno retorna à defesa e Matías Viña aparece como favorito para atuar pelo lado esquerdo.

Do outro lado, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 53 pontos, e tenta diminuir a distância para o grupo dos quatro primeiros colocados. Na última rodada, o Tricolor de Aço venceu o São Paulo por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, resultado que manteve o clube na disputa por uma vaga direta na próxima Libertadores. Apesar da recuperação recente, o time baiano apresenta oscilações nas últimas rodadas e encara o confronto em Belo Horizonte como uma oportunidade de ganhar posições na tabela.

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Para o duelo no Mineirão, Rogério Ceni terá praticamente todo o elenco à disposição. O principal desfalque é o goleiro Léo Vieira, que segue em recuperação de uma lesão no joelho direito. Em contrapartida, o treinador contará com o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na vitória sobre o São Paulo e disputa uma vaga entre os titulares com Marco Moreno.

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Onde assistir?

A partida entre Cruzeiro e Bahia terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video, no streaming. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Matías Viña (Gabriel Rojas); Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson e Bruno Rodrigues (Matheus Henrique); Keny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC);

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

VAR: Wagner Reway (SC).