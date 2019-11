Cruzeiro tropeça, empata sem gols com Avaí e rebaixa time catarinense

O Avaí está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 18, o Leão da Ilha visitou o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pelo fechamento da 33ª rodada do Brasileirão. E o confronto terminou empatado sem gols, resultado que sacramenta a queda do time catarinense.

Assim, o time mineiro fica na 16ª colocação com 36 pontos conquistados. A equipe catarinense, por sua vez, permanece na lanterna da competição, registrando apenas 18 pontos e sem chances de alcançar os mineiros. O Fluminense, primeiro time da zona da degola, soma 35 pontos.

Pela próxima rodada, o Cruzeiro entra em campo no sábado (23), às 21h (de Brasília), quando encara o Santos na Vila Belmiro, em Santos (SP). No dia seguinte, às 19h, o Avaí recebe a Chapecoense na Ressacada, em Florianópolis (SC).

O jogo

Jogando em casa, o Cruzeiro chegou com perigo logo aos três minutos de partida. Éderson ajeitou para Orejuela na entrada da área. O lateral dominou e bateu forte, exigindo boa intervenção do goleiro Vladimir. Buscando o gol, a Raposa dominou os minutos iniciais, sem dar chances aos catarinenses.

A primeira chance criada pelo Avaí veio aos 21 minutos. Lourenço recebeu pelo meio e arriscou o chute da intermediária, parando em defesa tranquila de Fábio. Três minutos depois, o lateral cruzou para Vinícius Araújo, que tentou de bicicleta, mas viu o arqueiro cruzeirense pegar.

No final do primeiro tempo, os donos da casa passaram a pressionar os visitantes para conquistar a vantagem antes do intervalo. Os defensores do Leão, porém, conseguiram segurar o zero no placar até a saída para os vestiários.

No início do segundo tempo, as duas equipes construíram oportunidades de gol. No entanto, o Cruzeiro voltou a se impor e começou a apertar os adversários no campo de ataque. Aos 26 minutos, Thiago Neves assustou os catarinenses em cobrança de falta, que passou a poucos centímetros de meta avaiana.

Aos 30 minutos, o Avaí levou perigo com Pedro Castro, que recebeu na intermediária e arriscou o chute de longa distância. A bola ainda desviou no zagueiro Cacá e quase complicou a situação para Fábio, que fez boa defesa para evitar o gol.

Nos acréscimos, Thiago Neves mais uma vez quase balançou as redes para a equipe celeste. Dodô cruzou na cabeça do camisa 10, que sozinho, cabeceou. Contudo, a bola foi para fora, raspando a trave esquerda, e confirmou o empate sem gols no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 0 AVAÍ

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 18 de novembro de 2019 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Arbitragem: Diego Pombo Lopez (BA)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Cartões amarelos: Thiago Neves, Pedro Rocha (Cruzeiro); Igor Fernandes, Vinícius Araújo (Avaí)

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Henrique e Éderson (Robinho); Marquinhos Gabriel (Pedro Rocha), Thiago Neves e David (Fred); Sassá.

Técnico: Abel Braga

AVAÍ: Vladimir; Lourenço, Eduardo Kunde, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Luanderson (Wesley), Pedro Castro, Richard Franco e Luan Pereira (Matheus Barbosa); Caio Paulista (Matheus Lucas) e Vinícius Araújo.

Técnico: Evando