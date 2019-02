Cruzeiro tem três baixas de última hora para enfrentar o Uberaba

Além dos jogadores que serão poupados pelo técnico Vágner Mancini na partida deste domingo, contra o Uberaba, na Arena do Calçado, o treinador celeste perdeu mais três atletas no treinamento deste sábado. O zagueiro Léo, o lateral Diego Renan e o atacante Walter se machucaram e ficam fora do jogo.

Léo teve um estiramento grau dois na coxa esquerda, enquanto Diego Renan sofreu a mesma contusão, porém na coxa direita. A previsão de retorno dos dois atletas é de 20 dias, com isso, eles estão fora da reta final do Campeonato Mineiro.

Já o atacante Walter se machucou durante o treino deste sábado, em Nova Serrana. O atleta foi vetado pelo departamento médico, mas ainda será reavaliado para constatar a gravidade da lesão. Ele já iniciou tratamento com gelo. Com as lesões, Vágner Mancini convocou o volante Leandro Guerreiro e o atacante Wallyson para o jogo contra o Uberaba, mas os dois atletas devem ficar na reserva.

O time que foi esboçado neste sábado, em treinamento na Arena do Calçado em Nova Serrana, teve a seguinte formação após a saída dos lesionados: Fábio; Marcos, Thiago Carvalho, Victorino e Everton; Marcelo Oliveira, Amaral, Élber e Roger; Bobô e Wellington Paulista.