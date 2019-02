Cruzeiro fará jogo-treino contra o Villa Nova-MG na Toca da Raposa

A diretoria do Cruzeiro divulgou nesta segunda-feira que, como parte da pré-temporada, a equipe realizará um jogo-treino contra o Villa Nova-MG no próximo dia 25, às 16 horas (de Brasília). A atividade será feita na Toca da Raposa e, ao contrario do que aconteceu no último sábado, quando a torcida teve acesso ao coletivo do time, os portões estarão fechados.

O time celeste fará também um amistoso contra o América-MG neste domingo, às 17 horas, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Já a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro ocorrerá em 5 de fevereiro e o primeiro adversário da Raposa no Estadual será o Guarani-MG.

O volante colombiano Diego Arias, uma das caras novas do Cruzeiro para a temporada, acredita que ainda vai demorar um pouco para se adaptar a rotina de treinos e jogos no futebol brasileiro. Segundo ele, na Europa o dia a dia era diferente, o que atrapalha um pouco, mas o jogador lembra que na Colômbia existem alguns treinos que são semelhantes aos praticados no Brasil.

‘O futebol europeu é bem diferente do brasileiro, mas na Colômbia tem coisas são bem parecidas. Penso que vou demorar pouco a me adaptar’, disse o jogador, que não sabe se será titular da equipe. ‘Comecei como titular, mas não dá para saber se vou continuar, porque o técnico fez muitas mudanças. Ainda é cedo para falar qualquer coisa’, afirmou.