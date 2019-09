Cruzeiro anuncia a contratação do técnico Abel Braga

O Cruzeiro anunciou na tarde desta sexta-feira 27 a contratação de Abel Braga como técnico da equipe. O treinador assume o comando do time um dia após a demissão de Rogério Ceni, que ficou no clube por 46 dias, disputando apenas oito jogos, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

A decisão foi uma resposta do Cruzeiro à má fase do time, que ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro e luta contra o rebaixamento. Além de não tirar o time da zona, Rogério Ceni teve um desentendimento com o meia Thiago Neves, principal jogador da equipe, que criticou publicamente as alterações feitas pelo treinador na eliminação para o Internacional na Copa do Brasil.

Depois de ter a qualidade de seu trabalho contestada no Flamengo, Abel Braga será o terceiro técnico do Cruzeiro nesta temporada. Ele terá a missão de livrar o time do rebaixamento para a segunda divisão nacional. A equipe mineira tem apenas 19 pontos em 21 partidas e precisa de nove vitórias para ultrapassar os 45 pontos, desempenho que nos últimos anos foi suficiente para escapar da degola no Brasileirão.

O Cruzeiro é apenas mais um dos clubes que proporcionou uma verdadeira “dança das cadeiras” de comando técnico nesta semana. Nesta sexta, o Fortaleza demitiu Zé Ricardo e já negocia retorno de Ceni; o São Paulo, na última quinta, demitiu Cuca e contratou Fernando Diniz; no mesmo dia, o Fluminense despediu Oswaldo de Oliveira após troca de xingamentos com o meia Paulo Henrique Ganso.