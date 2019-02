Cruzeirenses comemoram goleada em cima do Galo e permanência na Série A

O Cruzeiro sofreu e lutou contra o rebaixamento durante todo o returno do Brasileiro, e na última rodada da competição nacional, lavou a alma com uma goleada histórica em cima do arquirrival Atlético-MG por 6 a 1. Após o triunfo, a sensação era de alivio e de dever cumprindo dos jogadores da Raposa. O atacante Wellington Paulista lembrou dos momentos ruins da equipe e espera um time forte em 2012.

‘O torcedor veio, compareceu, acreditou, a gente sabia que tinha de acreditar, mas o mais importante foi a vitória, conseguimos vencer e com um placar elástico de novo. A gente sabe que este ano foi atípico, todo mundo em uma fase ruim, e é esquecer este ano para que no ano que vem a gente possa voltar bem para começar tudo de novo, porque o time é bom’, declarou.

Já o volante Everton, que deixou sua marca nas redes atleticanas destacou a vontade e a determinação do Cruzeiro para vencer o jogo. ‘Foi na raça, na vontade, o nosso time não merecia cair. Falaram que eu estava fora do campeonato, que só ia voltar no ano que vem, mas Deus é tão grande que me colocou nestes três últimos jogos e a coroação está aí. Permanecemos na Série A, agora é trabalhar para o ano que vem para não acontecer mais isso’, disse.

Um dos mais animados com a goleada aplicada no Atlético-MG foi o armador Roger, que afirmou que a vitória alivia a pressão em cima do time celeste e fecha o campeonato com chave de ouro para a Raposa. ‘Eu tenho quase 20 anos de carreira, com 33 para 34 anos, consegui quase tudo no futebol. Essa vitória nos alivia, dignifica o campeonato para o Cruzeiro’, frisou.