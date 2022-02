‘Crush’ de Anitta no Cincinnati Bengals atrai atenção para Super Bowl

Em entrevista ao programa do americano Jimmy Fallon, no dia 3, Anitta disse que apostaria todas as fichas no Cincinnati Bengals contra o Los Angeles Rams, na final do Super Bowl LVI. Além do súbito interesse da cantora pelo futebol americano, chamou a atenção sua aposta nos Bengals, uma equipe que no início do campeonato não estava entre os favoritos ao título e, entre os especialistas, é vista como um azarão. A intérprete de Vai Malandra não demorou a esclarecer que um de seus crush jogava no time de Cincinnati e a internet se encarregou de identificar o crush como o wide receiver Tyler Boyd. A partida será no domingo, às 20h30, e terá transmissão no Brasil pela ESPN.

Além de atrair ainda mais atenção para o futebol americano, um esporte que ganhou popularidade no Brasil há alguns anos, Anitta impulsionou as apostas no mercado de entretenimento esportivo. Considerado um dos principais acontecimentos do calendário de esportes do mundo, o Super Bowl é uma máquina de fazer dinheiro nesse segmento. Nos Estados Unidos, espera-se que mais de 30 milhões de adultos americanos realizem apostas no duelo entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, representando um aumento de 35% em relação a 2021. Os dados são da Associação Americana de Apostas, que ainda prevê uma movimentação de 40 bilhões de reais só neste evento.

Ao pegar carona no affair de Anitta, algumas casas de aposta virtuais estão fugindo das propostas tradicionais. Um exemplo é: “Quantas jardas recebidas o crush da Anitta (Tyler Boyd) vai ter?”. Nicole Brandão, chefe de marketing do Wanna, misto de rede social e plataforma de apostas esportivas, acredita que é possível se desprender dos métodos tradicionais, apresentando um entretenimento digital parecido com os desafios de mesa de bar. “Buscamos devolver o entretenimento para as apostas que surgem durante uma conversa entre amigos de forma fácil e divertida. Nosso objetivo é humanizar a indústria”, diz ela.

Tradição do Super Bowl, o Halftime Show, como são chamadas as apresentações musicais do intervalo, será encabeçado este ano pelo lendário rapper e produtor musical Dr. Dre. Ele será acompanhado no palco por quatro das estrelas que ele ajudou a lançar: Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Apesar de sua projeção internacional e de uma vaga associação com o estilo musical dos artistas, não há pista de que a namorada brasileira de Boyd deva fazer uma aparição surpresa.