Crivella anuncia que Rio irá sediar corrida da Fórmula Indy em 2020

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou na última quarta-feira, em suas redes sociais, que a cidade receberá uma corrida da Fórmula Indy em 2020. No projeto apresentado pelo prefeito, o circuito irá utilizar parte do Sambódromo do Rio.

“Recebi hoje os organizadores da Fórmula Indy Americana. Os carros da Indy Rio 2020 vão percorrer trechos do Sambódromo e da Avenida Presidente Vargas. O público poderá acompanhar a prova de perto. A estimativa é que o evento gere 5 mil empregos provisórios”, informou Crivella, em seu Twitter.

O Brasil já recebeu provas da categoria em São Paulo, mas deixou de ser uma referência e perdeu a vaga de cidade-sede. O circuito “São Paulo Indy 300” era disputado na zona norte da cidade, teve sua primeira edição em 2009 e a última em 2013.