Criticado na seleção, Casemiro vai jogar ao lado de Messi

O Inter Miami, de Lionel Messi, encaminha a contratação do volante da seleção brasileira Casemiro – que deixou o Manchester United neste semestre. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Substituído por Fabinho no intervalo da estreia na Copa do Mundo após tomar cartão amarelo, o volante também teve a atuação criticada e deixou a torcida impaciente.

Já contra o Haiti, pela segunda rodada, Casemiro permaneceu em campo durante toda a partida e ajudou a garantir a vitória por 3 a 0.

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Polêmica com Endrick

O volante precisou esclarecer uma declaração sobre o atacante que repercutiu nas redes sociais. Na fala inicial do jogador, ainda na reta final da temporada europeia, Casemiro disse que o atacante do Lyon “ainda não era do grupo”.

Carreira

Natural de São José dos Campos, Casemiro tem 34 anos e foi revelado pelo São Paulo. Ganhou destaque mundial como titular do Real Madrid, onde foi pentacampeão da Champions League ao lado de Cristiano Ronaldo.