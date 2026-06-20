Criticado na seleção, Casemiro vai jogar ao lado de Messi
Volante foi titular contra Marrocos e Haiti
O Inter Miami, de Lionel Messi, encaminha a contratação do volante da seleção brasileira Casemiro – que deixou o Manchester United neste semestre. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.
Substituído por Fabinho no intervalo da estreia na Copa do Mundo após tomar cartão amarelo, o volante também teve a atuação criticada e deixou a torcida impaciente.
Já contra o Haiti, pela segunda rodada, Casemiro permaneceu em campo durante toda a partida e ajudou a garantir a vitória por 3 a 0.
EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!Siga
Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.
Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. pic.twitter.com/gHty3SWAIM
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
Polêmica com Endrick
O volante precisou esclarecer uma declaração sobre o atacante que repercutiu nas redes sociais. Na fala inicial do jogador, ainda na reta final da temporada europeia, Casemiro disse que o atacante do Lyon “ainda não era do grupo”.
Carreira
Natural de São José dos Campos, Casemiro tem 34 anos e foi revelado pelo São Paulo. Ganhou destaque mundial como titular do Real Madrid, onde foi pentacampeão da Champions League ao lado de Cristiano Ronaldo.