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Esporte

Cristiano Ronaldo vai jogar? Confira as escalações de Portugal x RD Congo

Centroavante de Portugal chega a sua sexta Copa do Mundo na carreira, igualando-se a Messi e Ochoa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 13h12 | Atualizado em 17 jun 2026, 13h46
BUDAPEST, HUNGARY - SEPTEMBER 09: Cristiano Ronaldo of Portugal looks on during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Hungary and Portugal at Puskas Arena on September 09, 2025 in Budapest, Hungary. (Photo by Horvath Tamas/Getty Images)
Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da seleção de Portugal e capitão da equipe (Horvath Tamas/Getty Images)
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Portugal estreia nesta quarta, 17, na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A principal estrela do confronto é Cristiano Ronaldo, que chega para o seu sexto Mundial, tornando-o recordista de participações junto de Lionel Messi e Guillermo Ochoa.

O jogo é válido pela primeira rodada do grupo K. Colômbia e Uzbequistão completam o grupo, e se enfrentam ainda hoje, às 23h.

Do lado congolês, a seleção participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo sob o nome República Democrática do Congo. Em 1974, o país jogou seu primeiro e único Mundial até então como Zaire, nome adotado até 1997. A seleção foi a penúltimo a se classificar para a competição deste ano após vitória sobre a Jamaica na última rodada da repescagem internacional.

Siga

Os portugueses chegam com uma geração premiada com um título de Nations League no último ano, e um meio campo com outros jogadores em grande fase para acompanhar Cristiano Ronaldo. Na última edição da Copa, Portugal caiu nas quartas de final para a surpresa da vez, Marrocos.

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Escalação de Portugal:

Diogo Costa, Tomas Araujo, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo

Escalação da RD Congo:

Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku, Moutoussamy, Mukau, Kayembe, Wissa e Bakambu

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo
República Democrática do Congo
Seleção de Futebol de Portugal
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