Cristiano Ronaldo vai jogar? Confira as escalações de Portugal x RD Congo

Ler Resumo





Portugal estreia na Copa do Mundo nesta quarta, às 14h, contra a República Democrática do Congo, nos EUA. A partida marca a 6ª participação de Cristiano Ronaldo em Mundiais, um recorde ao lado de Messi e Ochoa. Confira detalhes do confronto decisivo pelo Grupo K e as escalações completas das equipes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Portugal estreia nesta quarta, 17, na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A principal estrela do confronto é Cristiano Ronaldo, que chega para o seu sexto Mundial, tornando-o recordista de participações junto de Lionel Messi e Guillermo Ochoa.

O jogo é válido pela primeira rodada do grupo K. Colômbia e Uzbequistão completam o grupo, e se enfrentam ainda hoje, às 23h.

Do lado congolês, a seleção participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo sob o nome República Democrática do Congo. Em 1974, o país jogou seu primeiro e único Mundial até então como Zaire, nome adotado até 1997. A seleção foi a penúltimo a se classificar para a competição deste ano após vitória sobre a Jamaica na última rodada da repescagem internacional.

Os portugueses chegam com uma geração premiada com um título de Nations League no último ano, e um meio campo com outros jogadores em grande fase para acompanhar Cristiano Ronaldo. Na última edição da Copa, Portugal caiu nas quartas de final para a surpresa da vez, Marrocos.

Continua após a publicidade

Escalação de Portugal:

Diogo Costa, Tomas Araujo, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo

Escalação da RD Congo:

Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku, Moutoussamy, Mukau, Kayembe, Wissa e Bakambu