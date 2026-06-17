Cristiano Ronaldo vai jogar? Confira as escalações de Portugal x RD Congo
Centroavante de Portugal chega a sua sexta Copa do Mundo na carreira, igualando-se a Messi e Ochoa
Portugal estreia nesta quarta, 17, na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A principal estrela do confronto é Cristiano Ronaldo, que chega para o seu sexto Mundial, tornando-o recordista de participações junto de Lionel Messi e Guillermo Ochoa.
O jogo é válido pela primeira rodada do grupo K. Colômbia e Uzbequistão completam o grupo, e se enfrentam ainda hoje, às 23h.
Do lado congolês, a seleção participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo sob o nome República Democrática do Congo. Em 1974, o país jogou seu primeiro e único Mundial até então como Zaire, nome adotado até 1997. A seleção foi a penúltimo a se classificar para a competição deste ano após vitória sobre a Jamaica na última rodada da repescagem internacional.
Os portugueses chegam com uma geração premiada com um título de Nations League no último ano, e um meio campo com outros jogadores em grande fase para acompanhar Cristiano Ronaldo. Na última edição da Copa, Portugal caiu nas quartas de final para a surpresa da vez, Marrocos.
Escalação de Portugal:
Diogo Costa, Tomas Araujo, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo
Escalação da RD Congo:
Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku, Moutoussamy, Mukau, Kayembe, Wissa e Bakambu