Cristiano Ronaldo vai inaugurar restaurante no Brasil com receitas da mãe

A família de Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid, fechou acordo com a empresa brasileira de turismo e entretenimento Gramado Parks e a Chocolate Lugano, de culinária, para abrir o restaurante Dona Dolores, no centro de Gramado (RS). A inauguração em junho deve contar com a irmã de Cristiano, a cantora Katia Aveiro, e a mãe, que dá nome ao empreendimento, enquanto o mais famoso da família disputa a Copa do Mundo.

O restaurante terá receitas típicas de Portugal e cardápio baseado nas receitas originais de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, que foi cozinheira durante anos e escreveu, junto com a filha, o livro Cozinha Portuguesa de Família. A família também tem o restaurante Cascatas e Girassóis, na Ilha da Madeira, em Portugal, e Cristiano é um dos sócios de um grupo com restaurantes em Madri, Miami e Ibiza.