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Esporte

Cristiano Ronaldo toma decisão sobre seleção de Portugal

Veterano atacante publicou um declaração nas suas redes sociais anunciando que a aposentadoria do selecionado

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 08h02 | Atualizado em 5 nov 2026, 08h52
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, acena com a mão direita enquanto caminha sobre a grama verde do campo. Ele veste um uniforme vermelho com o número 7 e chuteiras rosa
CR7 com o manto português: despedida - (Stacy Revere/Getty Images)
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Cristiano Ronaldo toma decisão sobre seleção de Portugal Priorize VEJA no Google

Após idas e vindas, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, finalmente tomou uma decisão sobre sua carreira na seleção portuguesa.

Nesta quinta-feira, 5, o atacante divulgou um comunicado em suas redes sociais anunciando sua aposentadoria imediata da seleção.

CR7 encerra uma trajetória que abrangeu seis Copas do Mundo e incluiu um título europeu, além do recorde de maior artilheiro da história em partidas entre seleções.

O anúncio marcou o fim de uma carreira aclamada, que teve início há mais de duas décadas — antes da Euro 2004 — e terminou com sua saída da seleção, após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus.

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A última partida de Ronaldo pela seleção de Portugal ocorreu no dia 24 de setembro, em uma vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, pela Liga das Nações.

Jesus o manteve no banco de reservas na partida seguinte e afirmou que não pretendia escalá-lo como titular no jogo posterior; por isso, Ronaldo decidiu deixar a concentração da equipe. Mais tarde, Jesus declarou que Ronaldo seria bem-vindo caso quisesse retornar, cabendo a ele a decisão de voltar.

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A Federação Portuguesa de Futebol divulgou um comunicado expressando “profunda gratidão e imensa admiração” pela trajetória de Ronaldo a serviço do país. “Cristiano Ronaldo elevou o prestígio de Portugal e inspirou gerações de jovens que sonham em seguir os seus passos; para muitos de nós, ele é o maior jogador de todos os tempos!”, afirmou a federação.

Ronaldo continuará jogando e a expectativa é que encerre sua trajetória em clubes ao final desta temporada, defendendo o Al-Nassr, na Arábia Saudita. Ele busca o seu milésimo gol na carreira — atualmente, soma 985. Desses, 146 foram marcados em 234 partidas pela seleção de Portugal, um recorde.

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Leia a íntegra do comunicado:

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Chegou o momento de devolver a camisa número 7 da nossa seleção. Nunca senti que ela pertencia apenas a mim. Mas, durante 23 anos, tive o privilégio e a responsabilidade de vesti-la, defendê-la e levá-la comigo a estádios por todo o mundo.

Hoje, chegou a hora de passá-la adiante, para o futuro. Não foi uma decisão fácil, pois algumas decisões não são tomadas apenas com a razão; elas também são tomadas com o coração.

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Uma jornada que começou em agosto de 2003 e mudou minha vida para sempre chegou ao fim. Ao olhar para trás, para tudo o que vivi na seleção, não vejo apenas as partidas, os gols, os recordes ou os troféus.

Gols perdem o brilho com o tempo. Troféus acabam em museus. Recordes, mais cedo ou mais tarde, são quebrados. Mas há algo que o tempo jamais poderá apagar: o lugar que ocupamos no coração das pessoas.

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