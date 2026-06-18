Cristiano Ronaldo se manifesta após empate na estreia de Portugal na Copa

Astro da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo não entregou o esperado na estreia do país na Copa do Mundo de 2026. Após o empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, o craque de 41 anos se manifestou sobre o resultado frustrante, tentando passar uma mensagem de confiança aos torcedores.

“Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo”, escreveu o camisa 7 em publicação feita nas redes sociais poucas horas após a partida.

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Portugal saiu na frente com um gol de João Neves logo nos primeiros minutos, mas sofreu o empate ainda no fim do primeiro tempo. Apesar de ter mais posse de bola, a equipe comandada por Roberto Martínez encontrou dificuldades para criar chances e não conseguiu retomar a vantagem.

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Disputando sua sexta Copa do Mundo, Cristiano teve atuação discreta, sem grandes participações na estreia. O resultado aumentou a pressão sobre a seleção portuguesa, que agora encara o Uzbequistão em busca da primeira vitória, na terça-feira, 23.