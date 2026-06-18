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Esporte

Cristiano Ronaldo se manifesta após empate na estreia de Portugal na Copa

Craque não se destacou em jogo contra a República Democrática do Congo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 11h09
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, em campo com camisa vermelha de Portugal, número 7, tocando a testa com o dedo indicador, expressão pensativa, público desfocado ao fundo
O atacante Cristiano Ronaldo (Alex Slitz/Getty Images)
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Cristiano Ronaldo se manifesta após empate na estreia de Portugal na Copa Priorize VEJA no Google

Astro da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo não entregou o esperado na estreia do país na Copa do Mundo de 2026. Após o empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, o craque de 41 anos se manifestou sobre o resultado frustrante, tentando passar uma mensagem de confiança aos torcedores.

“Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo”, escreveu o camisa 7 em publicação feita nas redes sociais poucas horas após a partida.

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Portugal saiu na frente com um gol de João Neves logo nos primeiros minutos, mas sofreu o empate ainda no fim do primeiro tempo. Apesar de ter mais posse de bola, a equipe comandada por Roberto Martínez encontrou dificuldades para criar chances e não conseguiu retomar a vantagem.

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Disputando sua sexta Copa do Mundo, Cristiano teve atuação discreta, sem grandes participações na estreia. O resultado aumentou a pressão sobre a seleção portuguesa, que agora encara o Uzbequistão em busca da primeira vitória, na terça-feira, 23.

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