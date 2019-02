Cristiano Ronaldo, o rei dos clássicos

Antonio Tomás.

Madri, 24 nov (EFE).- Principal estrela do Real Madrid, ídolo no Manchester United e revelação no Sporting – foi assim que Cristiano Ronaldo passou a ser conhecido durante sua carreira, mas neste sábado o atacante entrará em campo com a camisa merengue no clássico contra o Atlético de Madri tentando fazer prevalecer outro ‘título de nobreza’: o de rei dos clássicos entre rivais da mesma cidade.

Em nove anos de carreira, o português disputou 22 clássicos defendendo Sporting, Manchester United e Real Madrid. Seu balanço total é de 16 vitórias, 5 derrotas e um único empate.

O atacante de 26 anos viveu intensamente as edições passadas, sendo decisivo em várias oportunidades. No total, marcou 17 gols, recebeu dois cartões amarelos e dois vermelhos, e ficou de fora de sete confrontos por lesões.

Sua estreia em duelos contra grandes rivais, no entanto, foi negativa. Em 2002, o Benfica bateu o Sporting por 2 a 0.

Após sua contratação pelo Manchester United, em 2003, o camisa 7 tornou-se a peça-chave para os confrontos com o Manchester City até o final da campanha de 2009.

Nesse período, o jogador presenteou os torcedores do United, por exemplo, com um gol de pênalti que deu a vitória à equipe por 1 a 0 e o troféu de campeão nacional de 2007 no campo do City.

Clube Temporada Result. Rival Competição Data.

Sporting 2002-2003 0-2 Benfica Liga 07/12/2002.

Manchester U. 2003-2004 3-1 M.City Liga 13/12/2003.

Manchester U. 2003-2004 4-2 M.City Copa 14/02/2004.

Manchester U. 2003-2004 1-4 M.City Liga 14/03/2004.

Manchester U. 2004-2005 0-0 M.City Liga 07/11/2004.

Manchester U. 2004-2005 0-2 M.City Liga 13/02/2005.

Manchester U. 2005-2006 1-3 M.City Liga 14/01/2006.

Manchester U. 2006-2007 3-1 M.City Liga 09/12/2006.

Manchester U. 2006-2007 1-0 M.City Liga 05/05/2007.

Manchester U. 2007-2008 1-2 M.City Liga 10/02/2008.

Manchester U. 2008-2009 1-0 M.City Liga 30/11/2008.

Manchester U. 2008-2009 2-0 M.City Liga 10/05/2009.

Real Madrid 2009-2010 4-2 Getafe Liga 25/03/2010.

Real Madrid 2009-2010 3-2 At. Madri Liga 28/03/2010.

Real Madrid 2010-2011 2-0 At. Madri Liga 07/11/2010.

Real Madrid 2010-2011 3-2 Getafe Liga 03/01/2011.

Real Madrid 2010-2011 3-1 At. Madri Copa 13/01/2011.

Real Madrid 2010-2011 1-0 At. Madri Copa 20/01/2011.

Real Madrid 2010-2011 2-1 At. Madri Liga 19/03/2011.

Real Madrid 2010-2011 4-0 Getafe Liga 10/05/2011.

Real Madrid 2011-2012 4-2 Getafe Liga 10/09/2011.

Real Madrid 2011-2012 6-2 R.Vallecano Liga 24/09/2011. EFE

