Cristiano Ronaldo marca três em goleada do Real Madrid

1. Cristiano Ronaldo comemora gol marcado na vitória de Portugal por 5 a 1 sobre Camarões, em amistoso disputado no estádio Magalhães Pessoa, em Leiria zoom_out_map 1 /63 Cristiano Ronaldo comemora gol marcado na vitória de Portugal por 5 a 1 sobre Camarões, em amistoso disputado no estádio Magalhães Pessoa, em Leiria (Pedro Nunes/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo comemora gol marcado na vitória de Portugal por 5 a 1 sobre Camarões, em amistoso disputado no estádio Magalhães Pessoa, em Leiria

2. Cristiano Ronaldo ao desembarcar em Campinas zoom_out_map 2 /63 Cristiano Ronaldo ao desembarcar em Campinas (Reuters/Reuters) Cristiano Ronaldo ao desembarcar em Campinas

3. Cristiano Ronaldo chega para o treinamento na praia Del Rey, em Portugal zoom_out_map 3 /63 Cristiano Ronaldo chega para o treinamento na praia Del Rey, em Portugal (Francisco Leong/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo chega para o treinamento na praia Del Rey, em Portugal

4. Cristiano Ronaldo levanta taça na vitória do Real Madrid zoom_out_map 4 /63 Cristiano Ronaldo levanta taça na vitória do Real Madrid (Reuters/VEJA) Cristiano Ronaldo levanta taça na vitória do Real Madrid

5. Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Atlético de Madri zoom_out_map 5 /63 Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Atlético de Madri (AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Atlético de Madri

6. Cristiano Ronaldo na partida contra o Atlético de Madri zoom_out_map 6 /63 Cristiano Ronaldo na partida contra o Atlético de Madri (Reuters/VEJA) Cristiano Ronaldo na partida contra o Atlético de Madri

7. Cristiano Ronaldo treina no Estádio da Luz, em Lisboa, na véspera da final da Liga dos Campeões zoom_out_map 7 /63 Cristiano Ronaldo treina no Estádio da Luz, em Lisboa, na véspera da final da Liga dos Campeões (Mario Cruz/EFE/VEJA) Cristiano Ronaldo treina no Estádio da Luz, em Lisboa, na véspera da final da Liga dos Campeões

8. Cristiano Ronaldo lamenta chance perdida na partida entre Real Madrid e Sevilla pelo campeonato espanhol zoom_out_map 8 /63 Cristiano Ronaldo lamenta chance perdida na partida entre Real Madrid e Sevilla pelo campeonato espanhol (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo lamenta chance perdida na partida entre Real Madrid e Sevilla pelo campeonato espanhol

9. Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Barcelona, na Espanha zoom_out_map 9 /63 Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Barcelona, na Espanha (Reuters/VEJA) Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Barcelona, na Espanha

10. Jogador Cristiano Ronaldo, do Real Madri, comemora gol contra o Schalke 04, pela Liga dos Campeões, na Alemanha zoom_out_map 10 /63 Jogador Cristiano Ronaldo, do Real Madri, comemora gol contra o Schalke 04, pela Liga dos Campeões, na Alemanha (Ina Fassbender/Reuters/VEJA) Jogador Cristiano Ronaldo, do Real Madri, comemora gol contra o Schalke 04, pela Liga dos Campeões, na Alemanha

11. David Beckham e Cristiano Ronaldo zoom_out_map 11 /63 David Beckham e Cristiano Ronaldo (Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images/VEJA) David Beckham e Cristiano Ronaldo

12. Cristiano Ronaldo marca em vitória sobre o Granada zoom_out_map 12 /63 Cristiano Ronaldo marcou um dos gols da vitória do Real Madrid (Juan Medina/Reuters/VEJA) Cristiano Ronaldo marcou um dos gols da vitória do Real Madrid

13. Cristiano Ronaldo: na lista dos melhores da Uefa pelo oitavo ano consecutivo zoom_out_map 13 /63 Cristiano Ronaldo: na lista dos melhores da Uefa pelo oitavo ano consecutivo (Steffen Schimidt/EFE/VEJA) Cristiano Ronaldo: na lista dos melhores da Uefa pelo oitavo ano consecutivo

14. Cristiano Ronaldo recebe a Bola de Ouro da Fifa eleito como melhor jogador do mundo em 2013 zoom_out_map 14 /63 Cristiano Ronaldo recebe a Bola de Ouro da Fifa eleito como melhor jogador do mundo em 2013 (Fabrice Coffrini/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo recebe a Bola de Ouro da Fifa eleito como melhor jogador do mundo em 2013

15. Cristiano Ronaldo lança museu em Portugal zoom_out_map 15 /63 Mais de 120 troféus estão expostos no museu do jogador, em Portugal (Efe/VEJA) Mais de 120 troféus estão expostos no museu do jogador, em Portugal

16. Cristiano Ronaldo e Messi se cumprimentam antes da final da Copa do Rei zoom_out_map 16 /63 Cristiano Ronaldo e Messi se cumprimentam antes da final da Copa do Rei (Real Madrid/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo e Messi se cumprimentam antes da final da Copa do Rei

17. Cristiano Ronaldo e Blatter na festa do início deste ano zoom_out_map 17 /63 Cristiano Ronaldo e Blatter na festa do início deste ano (Alexander Hassenstein/Fifa/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo e Blatter na festa do início deste ano

18. Cristiano Ronaldo, em cerimônia da Liga de Futebol Profissional, em Madri zoom_out_map 18 /63 Cristiano Ronaldo, em cerimônia da Liga de Futebol Profissional, em Madri (EFE/VEJA) Cristiano Ronaldo, em cerimônia da Liga de Futebol Profissional, em Madri

19. Cristiano Ronaldo desbancou Lionel Messi em votação para melhor jogador do Campeonato Espanhol zoom_out_map 19 /63 Cristiano Ronaldo desbancou Lionel Messi em votação para melhor jogador do Campeonato Espanhol (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo desbancou Lionel Messi em votação para melhor jogador do Campeonato Espanhol

20. Cristiano Ronaldo comemora gol do Real Madrid no empate em 2 a 2 com a Juventus, em partida válida pela Liga dos Campeões zoom_out_map 20 /63 Cristiano Ronaldo comemora gol do Real Madrid no empate em 2 a 2 com a Juventus, em partida válida pela Liga dos Campeões (Daniel Dal Zennaro/EFE/VEJA) Cristiano Ronaldo comemora gol do Real Madrid no empate em 2 a 2 com a Juventus, em partida válida pela Liga dos Campeões

21. Cristiano Ronaldo comemora o segundo gol contra a Suécia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo zoom_out_map 21 /63 Cristiano Ronaldo comemora o segundo gol contra a Suécia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo (Jonathan Nackstrand/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo comemora o segundo gol contra a Suécia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo

22. Cristiano Ronaldo comemora o segundo gol contra a Suécia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo zoom_out_map 22 /63 Cristiano Ronaldo comemora o segundo gol contra a Suécia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo (Jonathan Nackstrand/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo comemora o segundo gol contra a Suécia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo

23. O atacante português do Real Madrid, Cristiano Ronaldo posa ao lado de um pôster gigante com sua imagem para promover sua marca de roupas íntimas zoom_out_map 23 /63 O atacante português do Real Madrid, Cristiano Ronaldo posa ao lado de um pôster gigante com sua imagem para promover sua marca de roupas íntimas (Juan Carlos Hidalgo/EFE/VEJA) O atacante português do Real Madrid, Cristiano Ronaldo posa ao lado de um pôster gigante com sua imagem para promover sua marca de roupas íntimas

24. Bale é recebido por Cristiano Ronaldo antes de treino do Real Madrid zoom_out_map 24 /63 Bale é recebido por Cristiano Ronaldo antes de treino do Real Madrid (Divulgação/VEJA) Bale é recebido por Cristiano Ronaldo antes de treino do Real Madrid

25. Cristiano Ronaldo e Rihanna nos bastidores do show da cantora em Lisboa zoom_out_map 25 /63 Cristiano Ronaldo e Rihanna nos bastidores do show da cantora em Lisboa (Reprodução/ Facebook/VEJA) Cristiano Ronaldo e Rihanna nos bastidores do show da cantora em Lisboa

26. Cristiano Ronaldo recebeu seu novo Audi, em Madrid zoom_out_map 26 /63 Cristiano Ronaldo recebeu seu novo Audi, em Madrid (Carlos Alvarez/Getty/VEJA) Cristiano Ronaldo recebeu seu novo Audi, em Madrid

27. Cristiano Ronaldo durante a partida contra o Borussia, pelas semifinais da Liga dos Campeões zoom_out_map 27 /63 Cristiano Ronaldo durante a partida contra o Borussia, pelas semifinais da Liga dos Campeões (JuanJo MartÌn/EFE/VEJA) Cristiano Ronaldo durante a partida contra o Borussia, pelas semifinais da Liga dos Campeões

28. Mourinho dá instruções a Cristiano Ronaldo em partida da Liga dos Campeões zoom_out_map 28 /63 Mourinho dá instruções a Cristiano Ronaldo em partida da Liga dos Campeões (Jasper Juinen/Getty Images/VEJA) Mourinho dá instruções a Cristiano Ronaldo em partida da Liga dos Campeões

29. Cristiano Ronaldo durante o jogo contra o Galatasaray, pelas quartas de final da Liga dos Campeões zoom_out_map 29 /63 Cristiano Ronaldo durante o jogo contra o Galatasaray, pelas quartas de final da Liga dos Campeões (Osman Orsal/Reuters/VEJA) Cristiano Ronaldo durante o jogo contra o Galatasaray, pelas quartas de final da Liga dos Campeões

30. Cristiano Ronaldo durante segunda partida das semi-finais da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia Dortmund no estádio Santiago Bernabeu, em Madrid zoom_out_map 30 /63 Cristiano Ronaldo durante segunda partida das semi-finais da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia Dortmund no estádio Santiago Bernabeu, em Madrid (Juan Medina/Reuters/VEJA) Cristiano Ronaldo durante segunda partida das semi-finais da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia Dortmund no estádio Santiago Bernabeu, em Madrid

31. Cristiano Ronaldo comemora gol durante partida do Real madrid contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund zoom_out_map 31 /63 Cristiano Ronaldo comemora gol durante partida do Real madrid contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund (Patrik Stollarz/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo comemora gol durante partida do Real madrid contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund

32. Cristiano Ronaldo volta ao Old Trafford após quase 4 anos em jogo do Manchester United contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões nesta terça-feira (05) zoom_out_map 32 /63 Cristiano Ronaldo volta ao Old Trafford após quase 4 anos em jogo do Manchester United contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões nesta terça-feira (05) (Jon Super/AP/VEJA) Cristiano Ronaldo volta ao Old Trafford após quase 4 anos em jogo do Manchester United contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões nesta terça-feira (05)

33. Cristiano Ronaldo antes da cerimônia de premiação da Bola de Ouro da Fifa em Zurique, Suíça zoom_out_map 33 /63 Cristiano Ronaldo antes da cerimônia de premiação da Bola de Ouro da Fifa em Zurique, Suíça (Steffen Schmidt/EFE/VEJA) Cristiano Ronaldo antes da cerimônia de premiação da Bola de Ouro da Fifa em Zurique, Suíça

34. BMW M6 de Cristiano Ronaldo zoom_out_map 34 /63 BMW M6 de Cristiano Ronaldo (VEJA.com/VEJA) BMW M6 de Cristiano Ronaldo

35. Bentley Continental GT Speed de Cristiano Ronaldo zoom_out_map 35 /63 Bentley Continental GT Speed de Cristiano Ronaldo (VEJA.com/VEJA) Bentley Continental GT Speed de Cristiano Ronaldo

36. McLaren MP4-12C de Cristiano Ronaldo zoom_out_map 36 /63 McLaren MP4-12C de Cristiano Ronaldo (VEJA.com/VEJA) McLaren MP4-12C de Cristiano Ronaldo

37. Cristiano Ronaldo: em alta no Real Madrid e na mira do PSG zoom_out_map 37 /63 Cristiano Ronaldo: em alta no Real Madrid e na mira do PSG (Jaime Reina/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo: em alta no Real Madrid e na mira do PSG

38. Cristiano Ronaldo comemora, com o brasileiro Marcelo, o gol da vitória do Real Madrid sobre o Manchester City na primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA zoom_out_map 38 /63 Cristiano Ronaldo comemora, com o brasileiro Marcelo, o gol da vitória do Real Madrid sobre o Manchester City na primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA (Felix Ordonez/Reuters/VEJA) Cristiano Ronaldo comemora, com o brasileiro Marcelo, o gol da vitória do Real Madrid sobre o Manchester City na primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA

39. Cristiano Ronaldo, durante a partida contra o Barcelona zoom_out_map 39 /63 Cristiano Ronaldo, durante a partida contra o Barcelona (Dani Pozo/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo, durante a partida contra o Barcelona

40. O atacante entrando em campo para partida entre Real Madrid e Real Sociedad pelo campeonato espanhol em 2011 zoom_out_map 40 /63 O atacante entrando em campo para partida entre Real Madrid e Real Sociedad pelo campeonato espanhol em 2011 (Denis Doyle/Getty Images/VEJA) O atacante entrando em campo para partida entre Real Madrid e Real Sociedad pelo campeonato espanhol em 2011

41. Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, durante jogo contra o CSKA zoom_out_map 41 /63 Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, durante jogo contra o CSKA (Javier Soriano/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, durante jogo contra o CSKA

42. A modelo Irina Shayk e o jogador do Real Madrid Cristiano Ronaldo durante o prêmio Marie Claire Prix de la Moda na Embaixada da França em Madrid, novembro de 2011 zoom_out_map 42 /63 A modelo Irina Shayk e o jogador do Real Madrid Cristiano Ronaldo durante o prêmio Marie Claire Prix de la Moda na Embaixada da França em Madrid, novembro de 2011 (Carlos Alvarez/Getty Images/VEJA) A modelo Irina Shayk e o jogador do Real Madrid Cristiano Ronaldo durante o prêmio Marie Claire Prix de la Moda na Embaixada da França em Madrid, novembro de 2011

43. Cristiano Ronaldo apresenta nova chuteira da Nike para temporada de 2010 zoom_out_map 43 /63 Cristiano Ronaldo apresenta nova chuteira da Nike para temporada de 2010 (Paul Guilham/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo apresenta nova chuteira da Nike para temporada de 2010

44. Cristiano Ronaldo cumprimenta os torcedores após partida entre Real Madrid e Getafe pelo Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabeu zoom_out_map 44 /63 Cristiano Ronaldo cumprimenta os torcedores após partida entre Real Madrid e Getafe pelo Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabeu (Angel Martinez/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo cumprimenta os torcedores após partida entre Real Madrid e Getafe pelo Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabeu

45. Cristiano Ronaldo, Raul Gonzalez e Rafael Nadal se encontram em Madri durante torneio de tênis zoom_out_map 45 /63 Cristiano Ronaldo, Raul Gonzalez e Rafael Nadal se encontram em Madri durante torneio de tênis (Jasper Juinen/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo, Raul Gonzalez e Rafael Nadal se encontram em Madri durante torneio de tênis

46. Cristiano Ronaldo assiste às finais de torneio de tênis em Londres, Inglaterra zoom_out_map 46 /63 Cristiano Ronaldo assiste às finais de torneio de tênis em Londres, Inglaterra (Clive Brunskill/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo assiste às finais de torneio de tênis em Londres, Inglaterra

47. Kaká, Cristiano Ronaldo e Raul Gonzalez do Real Madrid participam da cerimônia de premiação da Liga dos Campeões da UEFA de 2010 zoom_out_map 47 /63 Kaká, Cristiano Ronaldo e Raul Gonzalez do Real Madrid participam da cerimônia de premiação da Liga dos Campeões da UEFA de 2010 (Angel Martinez/Getty Images/VEJA) Kaká, Cristiano Ronaldo e Raul Gonzalez do Real Madrid participam da cerimônia de premiação da Liga dos Campeões da UEFA de 2010

48. Atacante português Cristiano Ronaldo do Real Madri durante coletiva zoom_out_map 48 /63 Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, durante coletiva antes de partida da Liga dos Campeões (Andrea Comas/Reuters/VEJA) Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, durante coletiva antes de partida da Liga dos Campeões

49. Cristiano Ronaldo beija o prêmio da Chuteira de Ouro, na Espanha zoom_out_map 49 /63 Cristiano Ronaldo beija o troféu Chuteira de Ouro, na Espanha (Dani Pozo/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo beija o troféu Chuteira de Ouro, na Espanha

50. Cristiano Ronaldo zoom_out_map 50 /63 Cristiano Ronaldo sorri após sofrer uma falta pelo Real Madrid (Victor Fraile/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo sorri após sofrer uma falta pelo Real Madrid

51. Cristiano Ronaldo recebe a Bola de Ouro em 2008, prêmio da FIFA que elege o melhor jogador do mundo zoom_out_map 51 /63 Cristiano Ronaldo recebe a Bola de Ouro em 2008, prêmio da FIFA que elege o melhor jogador do mundo (Alex Livesey/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo recebe a Bola de Ouro em 2008, prêmio da FIFA que elege o melhor jogador do mundo

52. O jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, na estréia do documentário "Cristiano Ronaldo, al límite", em Madrí zoom_out_map 52 /63 Cristiano Ronaldo na estréia de um documentário sobre sua carreira (Carlos Alvarez/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo na estréia de um documentário sobre sua carreira

53. Cristiano Ronaldo recebe prêmio da FIFA como melhor jogador do mundo em 2008 zoom_out_map 53 /63 Cristiano Ronaldo recebe prêmio da FIFA como melhor jogador do mundo em 2008 (John Gichigi/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo recebe prêmio da FIFA como melhor jogador do mundo em 2008

54. Cristiano Ronaldo durante a gravação de uma campanha publicitária em Madri zoom_out_map 54 /63 Cristiano Ronaldo durante a gravação de uma campanha publicitária em Madri (Castrol/Gary Prior/EFE/VEJA) Cristiano Ronaldo durante a gravação de uma campanha publicitária em Madri

55. Cristiano Ronaldo comemora gol na partida entre Real Madrid e Barcelona pela Copa do Rei, Valência zoom_out_map 55 /63 Cristiano Ronaldo comemora gol na partida entre Real Madrid e Barcelona pela Copa do Rei, Valência (Pierre-Philippe Marcou/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo comemora gol na partida entre Real Madrid e Barcelona pela Copa do Rei, Valência

56. Cristiano Ronaldo chega à Califórnia com o Real Madrid para disputa de partida amistosa contra o Los Angeles Galaxy zoom_out_map 56 /63 Cristiano Ronaldo chega à Califórnia com o Real Madrid para disputa de partida amistosa contra o Los Angeles Galaxy (Kevork Djansezian/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo chega à Califórnia com o Real Madrid para disputa de partida amistosa contra o Los Angeles Galaxy

57. Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Real Madrid em junho de 2009 zoom_out_map 57 /63 Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Real Madrid em junho de 2009 (Rafa Rivas/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Real Madrid em junho de 2009

58. O jogador português Cristiano Ronaldo, em partida contra a Coréia do Norte no estádio Green Point na Cidade do Cabo, África do Sul. zoom_out_map 58 /63 Cristiano Ronaldo em ação contra a Coreia do Norte, na Copa de 2010, na África do Sul (Foto: L. Griffiths/Getty Images/VEJA) Cristiano Ronaldo em ação contra a Coreia do Norte, na Copa de 2010, na África do Sul

59. Disputa de bola entre Gilberto Silva e Cristiano Ronaldo zoom_out_map 59 /63 Disputa de bola entre Gilberto Silva e Cristiano Ronaldo na Copa de 2010, na África do Sul (Jamie McDonald/Getty Images/VEJA) Disputa de bola entre Gilberto Silva e Cristiano Ronaldo na Copa de 2010, na África do Sul

60. Yaya Toure e Cristiano Ronaldo na partida entre Portugal e Costa do Marfim. zoom_out_map 60 /63 Yaya Toure e Cristiano Ronaldo na partida entre Portugal e Costa do Marfim. (VEJA.com/AFP) Yaya Toure e Cristiano Ronaldo na partida entre Portugal e Costa do Marfim.

61. O atacante português Cristiano Ronaldo passa pelos espanhóis David Villa (esquerda) e Joan Capdevila zoom_out_map 61 /63 Cristiano Ronaldo, que foi capitão da seleção portuguesa na Copa de 2010, durante o jogo contra a Espanha, na África do Sul (Javier Soriano/AFP/VEJA) Cristiano Ronaldo, que foi capitão da seleção portuguesa na Copa de 2010, durante o jogo contra a Espanha, na África do Sul

62. Atacante português Cristiano Ronaldo atuando pelo Manchester United zoom_out_map 62 /63 Atacante português Cristiano Ronaldo atuando pelo Manchester United (Alex Livesey/Getty Images/VEJA) Atacante português Cristiano Ronaldo atuando pelo Manchester United

63. Cristiano Ronaldo e Alex Ferguson zoom_out_map 63/63 Cristiano Ronaldo e Alex Ferguson (Reprodução/VEJA) Cristiano Ronaldo e Alex Ferguson

O Real Madrid tem chances remotas de conquistar o título do Campeonato Espanhol, mas voltou a mostrar neste domingo que não vai diminuir o ritmo no torneio. Após golear o Valencia por 5 a 0 na 20ª rodada, a equipe derrotou o Getafe por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, neste domingo, em partida válida pela 21ª rodada. O atacante português Cristiano Ronaldo fez três gols.

Agora o Real Madrid tem 43 pontos, e está na terceira colocação no Espanhol, quatro atrás do segundo colocado, o Atlético de Madrid, e a 14 pontos do líder Barcelona.

Os gols do Real Madrid saíram apenas no segundo tempo. O primeiro foi aos sete minutos: Sergio Ramos ficou com o rebote após cruzamento e finalizou para as redes. Aos 16 minutos, Ozil puxou contra-ataque, viu Cristiano Ronaldo avançando e passou para o atacante, que chutou forte. Aos 19 minutos, Di Maria cruzou para Cristiano Ronaldo, de cabeça, fazer o terceiro. O último gol saiu aos 26 minutos após pênalti sofrido por Modric, convertido pelo português.

(Com Estadão Conteúdo)