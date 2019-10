Cristiano Ronaldo marca 700º gol, mas Portugal perde para a Ucrânia

Cristiano Ronaldo alcançou mais uma marca histórica na carreira nesta segunda-feira, 14, mas deixou o campo decepcionado. O camisa 7 de Portugal chegou a 700 gols em jogos oficiais na derrota por 2 a 1 para a Ucrânia, em Kiev, pela oitava rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2020. Os gols de Roman Yaremchuk e Andriy Yarmolenko garantiram a vitória e a classificação ao torneio continental à equipe ucraniana, dirigida pelo ex-atacante Andriy Schevchenko.

Com o resultado, a Ucrânia chegou a 19 pontos no Grupo B e garantiu a vaga. Portugal, por sua vez, ocupa a segunda posição com 11 pontos e ainda não assegurou a classificação, já que a Sérvia, terceira colocada, soma dez pontos. Portugueses e sérvios ainda jogam duas vezes pelas Eliminatórias. Apenas duas seleções de cada grupo avançam ao torneio, que será realizado em 12 países diferentes.

A Ucrânia saiu na frente logo aos cinco minitos, quando o brasileiro naturalizado ucraniano Marlos cobrou escanteio e Kryvtsov cabeceou; o goleiro Rui Patrício espalmou, e Yaremchuk aproveitou o rebote marcar. Aos 26, Mykolenko fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Yarmolenko fazer o segundo.

Aos 25 minutos do segundo tempo, Portugal descontou quando o árbitro assinalou penalidade máxima para Portugal por toque de mão de Stapenko, que foi expulso com dois amarelos. Na cobrança, Cristiano bateu forte e marcou o gol histórico. Mesmo com um jogador a mais, os lusitanos não conseguiram buscar o empate.

Na Bulgária, a Inglaterra goleou os donos da casa por 6 a 0 e deixou a vaga encaminhada. O jogo foi paralisado por ofensas racistas e saudações nazistas. Com o resultado, os ingleses lideram o Grupo A com 15 pontos. Em seguida, aparecem República Tcheca, com 12, e Kosovo, com 11.

Já em Paris, a França empatou em 1 a 1 com a Turquia e perdeu a chance de garantir a classificação antecipada para a Eurocopa. Olivier Giroud marcou para os mandantes, enquanto Kaan Ayhan fez para os visitantes. Turcos e franceses somam 19 pontos, mas os primeiros levam vantagem nos critérios de desempate. A Islândia aparece no terceiro lugar com 15 pontos.

Resultados desta segunda-feira pelas Eliminatórias da Eurocopa:

Bulgária 0 x 6 Inglaterra

França 1 x 1 Turquia

Islândia 2 x 0 Andorra

Kosovo 2 x 0 Montenegro

Lituânia 1 x 2 Sérvia

Moldávia 0 x 4 Albânia

Ucrânia 2 x 1 Portugal