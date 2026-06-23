Cristiano Ronaldo joga hoje? Português busca 1º gol na Copa dos artilheiros

Cristiano Ronaldo está confirmado para a partida contra Uzbequistão nesta terça-feira, 23, às 14h. A seleção portuguesa busca a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 após um empate na estreia contra a República Democrática do Congo.

Portugal está escalado com: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nunu Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

CR7 não marcou nenhum gol no primeiro jogo e viu outros craques dispararem na artilharia. Ele tem 8 gols nas 5 edições anteriores.

Artilharia do Mundial 2026

5 – Messi (Argentina)

Continua após a publicidade

4 – Mbappé (França)

4 – Haaland (Noruega)

3 – Undav (Alemanha)

3 – David (Canadá)

Publicidade