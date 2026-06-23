Cristiano Ronaldo joga hoje? Português busca 1º gol na Copa dos artilheiros
Seleção tenta se recuperar após empate na estreia
Cristiano Ronaldo está confirmado para a partida contra Uzbequistão nesta terça-feira, 23, às 14h. A seleção portuguesa busca a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 após um empate na estreia contra a República Democrática do Congo.
Portugal está escalado com: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nunu Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.
CR7 não marcou nenhum gol no primeiro jogo e viu outros craques dispararem na artilharia. Ele tem 8 gols nas 5 edições anteriores.
Artilharia do Mundial 2026
5 – Messi (Argentina)
4 – Mbappé (França)
4 – Haaland (Noruega)
3 – Undav (Alemanha)
3 – David (Canadá)
EM UM SÓ LUGAR