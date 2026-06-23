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Esporte

Cristiano Ronaldo joga hoje? Português busca 1º gol na Copa dos artilheiros

Seleção tenta se recuperar após empate na estreia

Por Ígor Resende 23 jun 2026, 13h10
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, em campo com uniforme vermelho e verde, número 7, braços abertos em gesto de questionamento, em frente a uma plateia desfocada
Cristiano Ronaldo (Marco Steinbrenner/Getty Images)
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Cristiano Ronaldo está confirmado para a partida contra Uzbequistão nesta terça-feira, 23, às 14h. A seleção portuguesa busca a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 após um empate na estreia contra a República Democrática do Congo.

Portugal está escalado com: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nunu Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

CR7 não marcou nenhum gol no primeiro jogo e viu outros craques dispararem na artilharia. Ele tem 8 gols nas 5 edições anteriores.

Artilharia do Mundial 2026

5 – Messi (Argentina)

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4 – Mbappé (França)
4 – Haaland (Noruega)
3 – Undav (Alemanha)
3 – David (Canadá)

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo
Seleção de Futebol de Portugal
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