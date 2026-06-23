Cristiano Ronaldo faz dois, Portugal goleia e se recupera na Copa

Portugal confirmou o favoritismo e goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira, 23. Com a vitória, a seleção soma quatro pontos e lidera o Grupo K da Copa do Mundo de 2026.

Cristiano Ronaldo marcou dois, passou Neymar e superou Messi. A arbitragem também marcou um gol contra do goleiro Nematov, em bola rebatida na área. Nuno Mendes e Rafael Leão completaram a goleada.

Desempenho

Com 975 gols oficiais na carreira, CR7 está próximo de alcançar a marca de mil gols, um feito historicamente associado a Pelé — embora o número do brasileiro seja alvo de debates até hoje.

Em Copas do Mundo, porém, a história é diferente. No principal torneio de seleções do planeta, o astro português encontrou uma rara barreira em uma carreira marcada por recordes. Em 17 jogos, deixou o campo sem balançar as redes.

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Seu melhor desempenho foi na Copa de 2018, na Rússia. Na ocasião, marcou três vezes contra a Espanha e uma diante de Marrocos. Nas demais participações, balançou as redes apenas uma vez por edição. Em 2006, contra o Irã. Em 2010, contra a Coreia do Norte. Em 2014 e 2022, diante de Gana. Agora, em 2026, já foram dois.

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