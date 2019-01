Cristiano Ronaldo faz dois gols e Juventus derrota Sampdoria pelo Italiano

Turim – Com um gol de Cristiano Ronaldo em cada tempo, a Juventus derrotou a Sampdoria, por 2 a 1, neste sábado, em Turim, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano. O fim do jogo foi tumultuado, após o juiz anular, com a ajuda do VAR, um gol do time de Gênova aos 46 da etapa final.

Com o resultado, a Juventus alcançou a incrível marca de 53 pontos em um turno. Foram 17 vitórias e dois empates. Esta é a melhor campanha de um time europeu na temporada e só poderá ser igualada pelo Paris Saint-Germain.

A atual heptacampeã italiana tem 12 pontos de vantagem para o Napoli, segundo colocado, que joga ainda neste sábado com o Bologna.

Com apenas dois minutos, Cristiano Ronaldo abriu o placar para Juventus, mas Fabio Quagliarella, de pênalti, empatou aos 33 do primeiro tempo. Também em cobrança de penalidade, Cristiano Ronaldo fez o gol da vitória, aos 20 da segunda etapa. Foi o 14º gol do português pela equipe italiana.