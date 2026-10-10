Cristiano Ronaldo é suspenso provisoriamente após deixar seleção portuguesa

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu provisoriamente Cristiano Ronaldo e instaurou um processo disciplinar contra o atacante após sua saída da concentração da seleção nacional durante a última Data Fifa. A entidade confirmou a abertura da investigação em comunicado divulgado neste sábado, 10, mas não compartilhou detalhes sobre as possíveis sanções.

De acordo com a federação, o caso foi encaminhado à Comissão de Investigação Disciplinar e será tratado como urgente. As conclusões permanecerão sob sigilo até o encerramento dos procedimentos. A medida provisória foi aplicada antes da definição de uma eventual punição definitiva.

Aos 41 anos, o atacante deixou a delegação portuguesa após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus sobre sua participação nas partidas. O episódio ocorreu depois de o atacante permanecer no banco de reservas no confronto contra a Noruega, na véspera do terceiro jogo de Portugal na última Data Fifa.

Em uma publicação nas redes sociais, o português criticou o fato de ter sido enviado para o aquecimento à beira do gramado e não ter entrado em campo. O treinador, por sua vez, não reconheceu publicamente ter cometido um erro na condução do episódio.

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Após a repercussão do caso, CR7 reconheceu que não deveria ter deixado a concentração da seleção e pediu desculpas aos companheiros e aos torcedores. O jogador também afirmou que aceitaria a sanção estabelecida pela federação, conforme as regras da entidade.

Na ocasião, ele também reiterou o desejo de continuar defendendo Portugal.

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Veja o comunicado da FPF na íntegra

“Instauração de processo disciplinar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por deliberação da Secção Não Profissional, de 09 de outubro de 2026, tendo por objeto o apuramento de eventual relevância disciplinar dos factos participados no dia 07 de outubro de 2026. Sem prejuízo da suspensão preventiva automática a que esteve sujeito até à data da instauração, foi determinada a suspensão preventiva não automática do jogador e atribuída natureza urgente ao processo. O processo foi enviado, no dia 10 de outubro de 2026, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução“.