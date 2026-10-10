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Esporte

Cristiano Ronaldo é suspenso provisoriamente após deixar seleção portuguesa

Federação Portuguesa de Futebol instaurou processo disciplinar contra o atacante após sua saída da concentração da seleção nacional durante a última Data Fifa

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 12h06
BUDAPEST, HUNGARY - SEPTEMBER 09: Cristiano Ronaldo of Portugal looks on during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Hungary and Portugal at Puskas Arena on September 09, 2025 in Budapest, Hungary. (Photo by Horvath Tamas/Getty Images)
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspende provisoriamente Cristiano Ronaldo e instaura um processo disciplinar contra o atacante após sua saída da concentração da seleção nacional durante a última Data Fifa (Horvath Tamas/Getty Images)
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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu provisoriamente Cristiano Ronaldo e instaurou um processo disciplinar contra o atacante após sua saída da concentração da seleção nacional durante a última Data Fifa. A entidade confirmou a abertura da investigação em comunicado divulgado neste sábado, 10, mas não compartilhou detalhes sobre as possíveis sanções.

De acordo com a federação, o caso foi encaminhado à Comissão de Investigação Disciplinar e será tratado como urgente. As conclusões permanecerão sob sigilo até o encerramento dos procedimentos. A medida provisória foi aplicada antes da definição de uma eventual punição definitiva.

Aos 41 anos, o atacante deixou a delegação portuguesa após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus sobre sua participação nas partidas. O episódio ocorreu depois de o atacante permanecer no banco de reservas no confronto contra a Noruega, na véspera do terceiro jogo de Portugal na última Data Fifa.

Em uma publicação nas redes sociais, o português criticou o fato de ter sido enviado para o aquecimento à beira do gramado e não ter entrado em campo. O treinador, por sua vez, não reconheceu publicamente ter cometido um erro na condução do episódio.

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Após a repercussão do caso, CR7 reconheceu que não deveria ter deixado a concentração da seleção e pediu desculpas aos companheiros e aos torcedores. O jogador também afirmou que aceitaria a sanção estabelecida pela federação, conforme as regras da entidade.

Na ocasião, ele também reiterou o desejo de continuar defendendo Portugal.

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Veja o comunicado da FPF na íntegra

Instauração de processo disciplinar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por deliberação da Secção Não Profissional, de 09 de outubro de 2026, tendo por objeto o apuramento de eventual relevância disciplinar dos factos participados no dia 07 de outubro de 2026. Sem prejuízo da suspensão preventiva automática a que esteve sujeito até à data da instauração, foi determinada a suspensão preventiva não automática do jogador e atribuída natureza urgente ao processo. O processo foi enviado, no dia 10 de outubro de 2026, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução“.

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