Cristiano Ronaldo confia no tri da Champions: ‘Somos melhores’

Cristiano Ronaldo deixou claro nesta terça-feira que está muito confiante no sucesso do Real Madrid na final da Liga dos Campeões da Europa, neste sábado, às 15h45 (de Brasília), contra o Liverpool, em Kiev, na Ucrânia. No dia de atendimento à imprensa, no qual vários jogadores do time espanhol e o técnico Zinedine Zidane deram entrevistas, o astro português co considerou sua equipe favorita e projetou um “momento histórico”.

“Podemos fazer história ao ganhar três Champions consecutivas, apesar de que ainda não somos muito conscientes do tamanho deste feito. Estou com confiança, me sinto bem. As finais são sempre especiais. Temos de respeitar o Liverpool, que teve méritos para estar aqui e me lembra o Real Madrid de alguns anos atrás, com goleadores muito rápidos. Mas acho que somos melhores, apesar de que temos de respeitar o rival”, afirmou Cristiano.

O jogador já foi campeão europeu pelo Real por três vezes, a primeira em 2014, antes de voltar a erguer o troféu continental com atuações decisões em 2016 e 2017. O Liverpool, porém, tem a tradição de quem já ganhou cinco taças da Liga dos Campeões e foi o último clube a conseguir superar a equipe de Madri em uma decisão de Liga dos Campeões, em 1981.

O time inglês chegou à decisão com o melhor ataque da competição, com 40 gols, dez a mais que o Real Madrid. Cristiano Ronaldo, entretanto, é o artilheiro do torneio, com 15 gols, cinco à frente do egípcio Mohamed Salah e do brasileiro Roberto Firmino, empatados com dez.

“A Champions é uma competição especial tanto para o clube como para mim. São sempre grandes jogos. Você tem de competir contra os melhores do mundo. Foi uma temporada espetacular e me sinto muito feliz. Neste clube você não pode relaxar nunca, especialmente nesta competição”, disse Cristiano Ronaldo.

O galês Gareth Bale, que participou das últimas três conquistas, também mostrou empolgação ao projetar a decisão.”É um momento histórico. Sabemos que vai ser difícil porque teremos um grande rival pela frente. Me sinto em bom momento de forma física e marquei gols nas últimas semanas. Vim a este grande clube para ganhar títulos e será um dia especial. Nunca me imaginei jogando tantas finais. Disputei três e tenho a possibilidade de ganhar quatro, e isso já superou as expectativas que tinha.”