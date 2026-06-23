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Esporte

Cristiano Ronaldo bate recorde na Copa, mas enfrenta turbulência na seleção

CR7 marcou dois gols na vitória sobre o Uzbequistão

Por Giovanna Fraguito 23 jun 2026, 16h02 | Atualizado em 24 jun 2026, 10h10
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, em campo com camisa vermelha de Portugal, número 7, tocando a testa com o dedo indicador, expressão pensativa, público desfocado ao fundo
O atacante Cristiano Ronaldo (Alex Slitz/Getty Images)
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A atuação de Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal sobre o Uzbequistão, nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, dá um novo brilho ao veterano. O craque português marcou duas vezes, sendo o primeiro a fazer ao menos um gol em seis edições diferentes da Copa. A crise no elenco começou após o resultado de 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na estreia da seleção, e ganhou força por conta da entrevista de João Neves depois da partida. Autor do gol português na partida, o meio-campista falou sobre a situação do CR7.

“Sabemos o que Cristiano fez por nós, mas agora não é diferente de nós. É apenas mais um jogador para ajudar. Não é diferente dos demais”, disse o jogador. A declaração dividiu opiniões. Enquanto alguns defenderam a fala por valorizar o coletivo da seleção portuguesa, outros entenderam que o comentário diminuiu a importância de Cristiano. Nas redes sociais, até Georgina, mulher de Cristiano, entrou na discussão. Ela comentou a publicação de um veículo mexicano que reproduziu uma suposta mensagem de Madalena Aragão, namorada de João Neves, dizendo para CR7 se aposentar. “Vem forte esta geração”, escreveu a modelo.

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