Cristiano Ronaldo bate recorde na Copa, mas enfrenta turbulência na seleção

“Sabemos o que Cristiano fez por nós, mas agora não é diferente de nós. É apenas mais um jogador para ajudar. Não é diferente dos demais”, disse o jogador. A declaração dividiu opiniões. Enquanto alguns defenderam a fala por valorizar o coletivo da seleção portuguesa, outros entenderam que o comentário diminuiu a importância de Cristiano. Nas redes sociais, até Georgina, mulher de Cristiano, entrou na discussão. Ela comentou a publicação de um veículo mexicano que reproduziu uma suposta mensagem de Madalena Aragão, namorada de João Neves, dizendo para CR7 se aposentar. “Vem forte esta geração”, escreveu a modelo.

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