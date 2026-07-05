Cristiano Ronaldo alfineta jornalista brasileiro em coletiva da Copa
Craque português provocou repórter durante a Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo alfinetou um jornalista brasileiro em uma coletiva de imprensa neste domingo, 25, nos Estados Unidos. “Quero ver se aquele rapaz me faz uma pergunta boa. Eu sei que ele não gosta de mim”, disse o craque português ao escolher o repórter Marcelo Bechler para questioná-lo.
Bechler, então, disse que adora o jogador, que era um prazer falar com ele. “Queria saber qual é a coisa mais difícil de se jogar uma Copa do Mundo aos 41 anos”, perguntou o jornalista. “O mais difícil é falar com vocês, seus amigos. Principalmente os que não gostam de mim, e tu é um deles que eu sei”, respondeu o jogador, em tom de deboche.
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EM UM SÓ LUGAR