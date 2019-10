Cristiano Ronaldo abre portas para aposentadoria: ‘Quem sabe?’

Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo segue em plena forma e marcando gols pela Juventus. Mas, pela primeira vez, admitiu publicamente que a aposentadoria já não é mais um pensamento tão distante. “Cristiano não vai durar para sempre”, afirmou, em entrevista publicada nesta terça-feira, 1º, pelo site SportsBible.

“Eu ainda amo o futebol. Adoro entreter os fãs e as pessoas que amam Cristiano. Não importa a idade, é sobre a mentalidade. Nos últimos cinco anos, comecei a curtir este processo de me ver fora do futebol. Então, quem sabe o que acontecerá no próximo ano ou nos próximos dois?”, afirmou o craque português, que em anos anteriores chegou a dizer que gostaria de atuar até os 40 anos.

“Não sou louco”, afirmou o atacante ao falar sobre seus métodos para se manter em forma. “Não sou obcecado com treino, mas com o sucesso, o que é totalmente diferente”.

Enquanto segue em busca de mais gols e troféus, Cristiano já se lança na carreira de empreendedor: tem sua própria linha de cuecas, de roupas, calçados, perfumes, uma agência digital, restaurante e até um hotel. E pretende ter o mesmo sucesso que teve nos gramados em suas futuras empreitadas

“Levou muitos anos de trabalho duro, dedicação e paixão para alcançar o que tenho no futebol. Fora do campo, ainda não cheguei lá, mas sou um cara competitivo e não gosto de ser o número dois ou três. Eu sempre quero ser o número 1. E irei conseguir, 100%.”

“O que importa é como você lida com a pressão. Você precisa confiar em você. No futebol, eu tenho mais controle, sei o que posso fazer. Nos negócios, é mais difícil, você depende de outras pessoas. Mas eu tenho uma boa equipe. Será um desafio”, completou Cristiano, que evitou comparações com Michael Jordan, outra lenda do esporte e do ramo dos negócios.

“Não quero imitar ninguém. Você tem de ser você mesmo o tempo todo, mas sempre pode pegar pequenos detalhes de bons exemplos. Não só no futebol, mas em outros esportes no geral, Formula 1, NBA, golfe, UFC… Os melhores atletas têm um trabalho parecido. Até os CEO’s de grandes empresas sempre estão motivados, e eles têm que trabalhar duro para conquistar coisas.

Nesta terça-feira, Cristiano entra em campo pela Juventus diante do Bayer Leverkusen, em Turim, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Saiba como assistir