Crise no Corinthians, rixa na F1 e espera por medalha: as frases da semana

A semana esportiva foi conturbada para grandes equipes no Brasileirão e também na NBA. Por aqui, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, rasgou o verbo contra os atletas depois da derrota por 2 a 1 para o CSA, em Maceió, o sétimo tropeço seguido do time. Curiosamente, Draymond Green, ala-pivô do Golden State Warriors, usou o mesmo adjetivo – na verdade, um palavrão – que Andrés para definir a defesa de sua equipe. Os ânimos também estão exaltados na Fórmula 1, onde o campeão Lewis Hamilton segue trocando farpas com o caçula abusado Max Verstappen.

Nesta quinta-feira, 31, em Lausanne, na Suíça, Bruno Lins, José Carlos Moreira, o Codó, Sandro Viana e Vicente Lenílson receberam, integrantes do revezamento 4 x 100 m do Brasil nos Jogos de Pequim-2008, receberam a medalha de bronze olímpica ao qual tinham direito, depois de um caso de doping na equipe jamaicana. Lenílson, que já havia faturado uma prata em Sidney-2000, falou sobre o feito. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também se destacaram mais uma vez com declarações fortes: