Crianças na pista: F1 anuncia troca de grid girls por grid kids

A direção da Fórmula 1 anunciou nesta segunda-feira mais uma novidade para a temporada 2018. As grid girls, como são conhecidas as modelos que desfilavam no paddock e que foram excluídas da categoria, serão substituídas por crianças, as “grid kids”. Segundo a F1, a mudança “tornará a cerimônia pré-corrida mais relevante e interessante para os fãs, especialmente os mais jovens.”

A organização informa que as crianças escolhidas já terão ligação com o automobilismo. “Os jovens serão escolhidos por seus clubes de automobilismo por mérito, ou por sorteio, e já estarão competindo em fórmulas de kart ou júnior. Os poucos sortudos poderão então acompanhar os 20 melhores pilotos do mundo enquanto se preparam para a corrida”, diz trecho de comunicado.

“Este será um momento extraordinário para esses jovens: imagine, ficar ao lado de seus heróis, assistir como eles se preparam para correr, estar na elite da elite do automobilismo naqueles preciosos minutos pouco antes do início. Será uma experiência inesquecível, para eles e suas famílias. Uma inspiração para continuar dirigindo, treinando e aprendendo para que eles possam sonhar em um dia estar lá”, afirmou Sean Bratches, diretor de Operações Comerciais da F1.