Criador de bordões inesquecíveis, narrador Silvio Luiz morre aos 89 anos

Famoso narrador de futebol, Silvio Luiz ficou conhecido por sua voz gutural e os bordões divertidos durante as transmissões — “pelas barbas do profeta”, “pelo amor dos meus filhinhos”, “olho no lance” e “confira comigo no replay” eram alguns deles. Ele morreu na manhã desta quinta-feira, 16, aos 89 anos, em São Paulo, após uma longa internação.

No dia 7 de abril, um domingo, Silvio Luiz narrava para o site da Record, o R7, a final do Paulistão, que teve a vitória do Palmeiras sobre o Santos, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no meio da transmissão. Levado ao hospital Oswaldo Cruz, na região central de São Paulo, ficou internado até 30 de abril.

A melhora foi momentânea. Em 8 de maio, Luiz foi internado novamente e morreu pouco mais de uma semana depois. O humorista Carioca, com quem o narrador dividia transmissões na Record, foi às redes sociais para homenagear o amigo.

Silvio Luiz começou a carreira como ator. Nas décadas de 1950 e 1960, atuou nas novelas Éramos Seis e Cela da Morte, na TV Record. Ao mesmo tempo, já trabalhava com jornalismo esportivo e até ganhara um prêmio Roquete Pinto.

Em 1965, formou-se árbitro de futebol e seguiu na profissão até a década de 1970, quando voltou à Record como diretor de programação e locutor esportivo. Fez parte de várias emissoras de televisão e rádio: TV Paulista, Rádio Bandeirantes, Rádio Record, TV Excelsior, SBT, RedeTV! e Band.

Um dos grandes momentos da carreira do narrador, a Copa do Mundo de 1982, foi na Rádio Record. Para furar o bloqueio da exclusividade da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do torneio, a emissora sugeria por meio de propagandas que se abaixasse o volume da TV e aumentasse o do rádio. Seu último trabalho foi comentarista esportivo no programa Confira Comigo no Replay, do R7 Esportes.

Silvio Luiz deixa a esposa, a cantora Márcia, com quem era casado desde 1969, e três filhos.