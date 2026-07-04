‘Créu’: brasileiros ensaiam resposta à remada viking da Noruega; veja vídeo

A torcida brasileira prepara uma resposta à comemoração dos noruegueses, que viralizaram com a remada viking – nas arquibancadas e em campo, durante a Copa do Mundo de 2026.

A música escolhida foi a famosa dança do MC Créu, que além da coreografia também tem uma semelhança sonora com a da Noruega. Os brasileiros se reuniram no Brooklyn, em Nova York, para ensaiarem.

Brasil e Noruega se enfrentam nesse domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final. A partida será realizada no Estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, e terá transmissão da Globo, SBT, SporTV, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV.