Craque do vôlei faz levantamento incrível – de bicicleta

Um dos melhores jogadores de vôlei do mundo, o francês Earvin Ngapeth mostrou que também é bom com o pé. O jogador do Modena, da Itália, esbanjou habilidade e precisão e fez um levantamento de bicicleta para que seu companheiro de time, Tine Urnaut, marcasse um ponto na derrota de 3 a 2 para o Piacenza, na 17ª rodada do Campeonato Italiano de vôlei.

O lance aconteceu logo no primeiro set. Urnaut defendeu um ataque adversário, mas a bola ia se perdendo no fundo de quadra, quando Ngapeth, de bicicleta, colocou-a de volta em jogo, nas mãos do próprio Urnaut, que próximo da rede marcou ponto para seu clube. O narrador italiano se empolgou tanto que comparou a acrobacia do francês com as de Michel Platini, ídolo da Juventus e da seleção francesa na década de 80.

O Modena é terceiro colocado no Campeonato Italiano de vôlei e já está classificado para a fase playoff do torneio. Ngapeth foi campeão da Liga Mundial de vôlei com a França em 2017, vencendo o Brasil na final. O jogador teve atuações excepcionais e foi eleito o melhor do torneio.