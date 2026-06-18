Craque do Haiti enfrentou brasileiros na Premier League em 2026
Meio-campista é francês e jogou pelas categorias de base da seleção europeia
Jean-Ricner Bellegarde, de 27 anos, é o camisa 10 da seleção do Haiti e joga pelo Wolverhampton Wanderer, da Inglaterra. Adversário da seleção nessa sexta-feira, 19, pela Copa do Mundo, o meio-campista enfrentou jogadores brasileiros nesta temporada, pela Premier League.
Principal campeonato nacional da atualidade, a PL tem mais de 30 atletas nascidos no Brasil. Alguns deles deverão jogar contra o Haiti, como o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, e o goleiro Alisson, do Liverpool.
Avaliado em 16 milhões de euros (R$ 94,7 milhões) pelo site Transfermarkt, Bellegarde marcou um gol contra o Manchester United de Casemiro em dezembro de 2025, o único da goleada sofrida por 4 a 1. O Wolverhampton foi o lanterna e acabou rebaixado.
Seleção francesa
Assim como outros 99 atletas da Copa de 2026, Bellegarde nasceu na França. Com passagens pelas seleções de base do país europeu, mas sem nenhuma oportunidade no forte time principal, ele aproveitou a ascendência haitiana e se naturalizou no ano passado.
Brasil x Haiti
A seleção brasileira enfrenta o Haiti na noite dessa sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitido Globo, SBT, CazéTV, GE TV, SporTV e Nsports.