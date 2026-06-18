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Esporte

Craque do Haiti enfrentou brasileiros na Premier League em 2026

Meio-campista é francês e jogou pelas categorias de base da seleção europeia

Por Ígor Resende 18 jun 2026, 11h21
Dois jogadores de futebol em campo verde. Um, de camisa vermelha e branca, tenta passar pelo outro, de camisa amarela com o número 27 e nome EL LEGARDE, que o marca de perto. Uma bola amarela e rosa está no chão.
Gabriel Magalhães marca Bellegarde em fevereiro, durante jogo da Premier League (Stuart MacFarlane/Arsenal FC/Getty Images)
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Craque do Haiti enfrentou brasileiros na Premier League em 2026 Priorize VEJA no Google

Jean-Ricner Bellegarde, de 27 anos, é o camisa 10 da seleção do Haiti e joga pelo Wolverhampton Wanderer, da Inglaterra. Adversário da seleção nessa sexta-feira, 19, pela Copa do Mundo, o meio-campista enfrentou jogadores brasileiros nesta temporada, pela Premier League.

Principal campeonato nacional da atualidade, a PL tem mais de 30 atletas nascidos no Brasil. Alguns deles deverão jogar contra o Haiti, como o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, e o goleiro Alisson, do Liverpool. 

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Avaliado em 16 milhões de euros (R$ 94,7 milhões) pelo site Transfermarkt, Bellegarde marcou um gol contra o Manchester United de Casemiro em dezembro de 2025, o único da goleada sofrida por 4 a 1. O Wolverhampton foi o lanterna e acabou rebaixado.

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Dois jogadores de futebol em campo, um com camisa amarela e shorts pretos, o outro com camisa preta e shorts pretos, disputam uma bola amarela e rosa. O jogador de amarelo está à esquerda, correndo com a bola. O jogador de preto, à direita, tenta interceptar. O fundo mostra a arquibancada do estádio com torcedores desfocados
Único gol de Bellegarde pela Premier League na temporada foi contra o United (Crystal Pix/MB Media/Getty Images)
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Seleção francesa

Assim como outros 99 atletas da Copa de 2026, Bellegarde nasceu na França. Com passagens pelas seleções de base do país europeu, mas sem nenhuma oportunidade no forte time principal, ele aproveitou a ascendência haitiana e se naturalizou no ano passado.

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Brasil x Haiti

A seleção brasileira enfrenta o Haiti na noite dessa sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitido Globo, SBT, CazéTV, GE TV, SporTV e Nsports.

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TAGS:
Casemiro (jogador)
Copa do Mundo 2026
Haiti
Seleção Brasileira de Futebol
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