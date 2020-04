1/13 Cesta arrancada de quadra na Praça Tompkims, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos (Bill Tompkins/Getty Images) 2/13 Quadra de basquete na praia de Laguna Beach, na Califórnia, foi fechada (Leonard Ortiz/Getty Images) 3/13 Campo de beisebol fechado em Washington, capital dos Estados Unidos (Drew Angerer/Getty Images) 4/13 Quadra de basquete fechada pelo governo de Dresden, na Alemanha, onde aglomerações de três ou mais pessoas está proibida (Robert Michael/Getty Images) 5/13 Quadra poliesportiva vazia na cidade de Minori, na Itália (Ivan Romano/Getty Images) 6/13 Quadras de basquete fechadas na cidade de Kassel, na Alemanha (Uwe Zucch/Getty Images) 7/13 Quadra de tênis em Mallorca, na Espanha, cidade natal de Rafael Nadal, fechada devido ao coronavírus (Clara Margais/Getty Images) 8/13 Cesta de basquete removida em East Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos, em 1º de abril. Um dia antes, o governador de estado, Larry Hogan, emitiu uma ordem de isolamento no combate ao coronavírus. Os residentes podem apenas praticar exercícios ao ar livre como caminhada, corrida ou bicicleta, mas em grupos de no máximo 10 pessoas, de acordo com a diretiva (Patrick Smith/Getty Images) 9/13 Criança joga basquete na praia de Matosinhos, em Portugal. Por lá, esportes ao ar livre estão liberados, mas apenas de forma individual (Rita Franca/Getty Images) 10/13 Vista área de uma quadra de futsal vazia em Buenos Aires, na Argentina. (./Getty Images) 11/13 29 March 2020, North Rhine-Westphalia, Dortmund: The play and sports field with a basketball hoop at the Gneisenau district park, behind which the former winding towers of the coal mine of the same name can be seen, is deserted. To contain the coronavirus, NRW has banned all accumulations of three or more people in public. Photo: Bernd Thissen/dpa (Photo by Bernd Thissen/picture alliance via Getty Images) (Bernd Thissen/dpa/Getty Images) 12/13 Cesta de basquete coberta em um parque de Westlake Village, na Califórnia (Maxx Wolfson/Getty Images) 13/13 Cesta de basquete arrancada em Washington, capital dos EUA (Drew Angerer/Getty Images)

As medidas de isolamento para conter a pandemia de coronavírus não afetaram apenas atletas profissionais, mas também os amadores. Governos ao redor do mundo têm coibido a reunião de pessoas em quadras e praças esportivas de diversas formas.

Nesta semana, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, irritado com a desobediência de diversos praticantes de basquete, tomou medidas mais drásticas: ordenou a retirada de cerca de 1.700 aros das quadras públicas e anunciou que multas de 250 a 500 dólares (algo como 1.300 a 2.600 reais) seriam dadas a quem não obedecesse as orientações de permanecer em casa.

Medidas semelhantes, como a remoção de aros e fechamentos de quadras de tênis, beisebol e basquete já podem ser vista em outras cidades americanas, como como Laguna Beach e Washington, e em cidades europeias como Dresden e Dortmund, na Alemanha, e Mallorca, na Espanha (ver galeria acima).

Na semana passada, a França proibiu a prática de ciclismo e liberou apenas corridas e caminhadas num raio de até 2 quilômetros de distância da residência dos praticantes. No Reino Unido, o governo ressaltou que exercícios são necessários para manter a saúde física e mental durante a quarentena, mas orientou que sejam feitas apenas práticas individuais (ciclismo e corrida, por exemplo), em locais abertos, próximos de casa, uma vez ao dia e mantendo uma distância de dois metros das outras pessoas.

Portugal e Alemanha, por enquanto, permitem práticas esportivas em até duas pessoas. Já na Itália, país mais afetado do continente, com mais de 13.000 mortes, a prática de exercício ao ar livre está banida – quem for visto andando de bicicleta, por exemplo, pode ser parado pela polícia para comprovar que saiu de casa apenas para realizar necessidades básicas como ir à farmácia ou comprar comida.

No Brasil, a prática esportiva não está proibida, mas academias e grandes parques foram fechados e o Ministério da Saúde orienta que as pessoas fiquem em casa ou realizem seus exercícios ao ar livre individualmente. Segundo levantamento mais recente da universidade americana Johns Hopkins, a Covid-19 já infectou mais de 950.000 pessoas em todo o mundo, com mais de 48.000 mortes.