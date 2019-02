Coutinho marca, mas Espanyol perde de virada para o Málaga

O jovem meia brasileiro Philippe Coutinho voltou a balançar as redes, mas sua equipe, o Espanyol (7º), acabou perdendo de virada por 2 a 1 para o Málaga (4º), neste domingo, pela 30º rodada do Campeonato Espanhol.

O meia de 19 anos, revelado no Vasco e emprestado ao Espanyol pela Inter de Milão em janeiro,

abriu o placar aos 23 minutos de jogo, numa cobrança de falta que passou por baixo da barreira do Málaga. Este foi seu quarto gol em nove partidas pela liga espanhola.

Jogando em casa, o Espanyol acabou levando a virada ao sofrer dois gols em menos de três minutos, marcados pelo veterano holandês Ruud Van Nistelrooy, aos 31 da etapa final e pelo zagueiro argentino Martín Demichelis aos 33.

Com a vitória, o Málaga, ultrapassou o Levante (5º), que perdeu por 2 a 0 para o Osasuna, e se igualou ao Valencia (3º), derrotado por 3 a 1 para o Getafe no sábado (9º).

Já o Espanyol se afastou do G4, zona de classificação para a Liga dos Campeões, a sete pontos do Valencia e do Málaga.

O Atlético de Madri (8º) também ficou mais longe da ‘Champions’, ao perder por 1 a 0 para o lanterninha Zaragoza.

Em outra partida disputada neste domingo, o Villareal (16º) derrotou o Vallecano (11º) por 2 a 0.

No sábado, o Real Madrid goleou a Real Sociedad (14º) por 5 a 1 e se manteve seis pontos à frente do Barcelona, que superou o Mallorca (13º) por 2 a 0.

No estádio Santiago Bernabeu, o português Cristiano Ronaldo balançou as redes duas vezes, assim como o francês Karim Benzema. O argentino Gonzalo Higuaín também fez o seu e Xabi Prieto descontou para os visitantes.

Já os gols do Barça foram marcados pelo craque argentino Lionel Messi e pelo zagueiro Gerard Piqué. Messi e Cristiano Ronaldo travam um duelo acirrado pela artilharia, com nada menos que 35 gols cada um.

O argentino quebrou mais um recorde ao superar a marca de outro Ronaldo, o ‘Fenômeno’, até então maior artilheiro da história do Barcelona em uma única temporada, quando anotou 34 gols em 1996-1997.

– Sábado:

Mallorca – Barcelona 0 – 2

Real Madrid – Real Sociedad 5 – 1

Getafe – Valencia 3 – 1

– Domingo:

Zaragoza – Alético de Madri 1 – 0

Levante – Osasuna 0 – 2

Espanyol – Málaga 1 – 2

Athletic Bilbao – Sporting 1 – 1

Rayo Vallecano – Villarreal 0 – 2

Betis – Racing 1 – 1

– Segunda-feira:

Granada – Sevilla

Clasificação: