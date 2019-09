Coutinho desencanta e comanda goleada do Bayern de Munique sobre o Colônia

Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique goleou o Colônia por 4 a 0 em casa, com grande atuação do brasileiro Philippe Coutinho, que anotou seu primeiro gol com a camisa do time bávaro e teve participação em outros dois.

Convocado para a seleção brasileira, o meia sofreu a penalidade e converteu, além de dar uma assistência e iniciar a jogada de outro tento. O centroavante polonês Robert Lewandowski também foi um dos destaques, balançando as redes duas vezes e se distanciando na artilharia do torneio, com nove gols. O ponta croata Ivan Perisic sacramentou o placar, após passe de Coutinho.

Com o resultado, o Bayern assume a liderança da competição nacional. O clube soma 11 pontos, um a mais que Freiburg, Leipzig, Schalke 04 e Bayer Leverkusen. Entretanto, o Leipzig tem um jogo a menos, disputado também neste sábado, contra o Werder Bremen, fora de casa. O Borussia Dortmund soma nove e visita o Eintracht Frakfurt neste domingo.

Na partida contra o Colônia, o Bayern fez valer o apoio da torcida na Allianz Arena logo no começo. Aos dois minutos, Coutinho deu um lindo corta-luz e deixou a bola passar para o volante alemão Joshua Kimmich, que tocou para Lewandowski abrir o placar na saída do goleiro germânico Timo Horn.

Apesar do placar elástico, o segundo gol saiu apenas no segundo tempo. Também aos dois minutos, com outra assistência de Kimmich para Lewandowski, que completou o cruzamento perfeito para ampliar. Aos 15, Coutinho entrou na área e foi empurrado pelo zagueiro holandês Kingsley Ehizibue, que foi expulso. O brasileiro precisou bater a penalidade duas vezes para fazer o terceiro gol.

Ele marcou já na primeira tentativa, mas o juiz, auxiliado pelo árbitro de vídeo (VAR), ordenou a repetição da cobrança após verificar a invasão da área por diversos jogadores dos dois times. Na segunda tentativa, Coutinho bateu com precisão, no ângulo direito.

Lewandowski, batedor oficial de pênaltis no time, disse que deixou Coutinho bater. “Foi espontâneo”, explicou. “Não conversamos antes da partida sobre o que faríamos se tivesse um pênalti. Mas é importante para ele, para sua confiança. É um grande jogador, todos temos que ajudá-lo”, completou o polonês.

Um pouco depois, aos 27, foi a vez de Perisic deixar o seu. Ele recebeu bom passe de Coutinho em contra-ataque rápido e completou a goleada bávara, para festa da torcida.

Em mais um jogo desta rodada, o Bayer Leverkusen venceu o Union Berlin por 2 a 0, em casa. Os autores dos gols foram o alemão Kevin Volland e o argentino Lucas Alario. O Hertha Berlin também fez valer o mando de campo e bateu o Paderborn por 2 a 1. O ala holandês Javairo Dilrosun e o atacante alemão Marius Wolf marcaram para o time da casa, enquanto Ben Zolinski, outro avançado germânico, descontou.

Já o Freiburg recebeu o Augsburg e ficou na igualdade de 1 a 1. Dois atacantes alemães fizeram os gols da partida. Lucas Holer inaugurou o marcador para os mandantes, enquanto Florian Niederlechner empatou.

