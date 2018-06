A Costa Rica, segunda adversária do Brasil na Copa do Mundo, visitou a Bélgica e perdeu por 4 a 1, de virada, em amistoso preparatório para o Mundial. Lukaku marcou dois gols, deu uma assistência e foi o destaque do confronto.

Aos 23 minutos de partida, Bryan Ruiz aproveitou bola mal afastada pela defesa belga e chutou de primeira, abrindo o placar para os costarriquenhos. Aos 31, Hazard bateu cruzado do bico da área, Mertens apareceu sozinho e empatou. Aos 41, Mertens avançou pela direita e cruzou para Lukaku, que concluiu para as redes.

Na volta do intervalo, a Bélgica garantiu o triunfo. Aos cinco minutos, após rápida troca de passes pela direita, De Bruyne encontrou Chadli, que cruzou na cabeça de Lukaku para ampliar. Aos 18, Hazard arrancou pelo meio, colocou entre as pernas de um marcador, cortou outro e tocou para Lukaku, que passou no meio para Batshuayi fazer praticamente sem goleiro.

A Costa Rica estreia na Copa dia 17, contra a Sérvia, em Samara. Dia 22, em São Petersburgo, a equipe enfrenta o Brasil. Já a Bélgica estreia no torneio dia 18, contra o Panamá, em Sochi.