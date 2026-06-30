OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Costa do Marfim x Noruega na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 30, vai definir o adversário do Brasil nas oitavas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 09h52 | Atualizado em 30 jun 2026, 13h53
DALLAS, TEXAS - JUNE 14: A general view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Japan at Dallas Stadium on June 14, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Dallas, nos Estados Unidos (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Costa do Marfim x Noruega na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 será conhecido hoje, no confronto entre Costa do Marfim e Noruega, às 14h (horário de Brasília). A partida, válida pela segunda fase, será disputada no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

+ Jogos de hoje, terça, 30 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

A Costa do Marfim terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, atrás da Alemanha. A seleção africana estreou no torneio com uma vitória por 1 a 0 contra o Equador, perdeu de virada para a Alemanha na segunda rodada, por 2 a 1, e voltou a vencer no último jogo da fase de grupos, quando derrotou Curaçao por 2 a 0. Essa é a primeira vez que a Costa do Marfim vai disputar um mata-mata de Copa do Mundo.

Do outro lado, a Noruega foi a segunda colocada do Grupo I, atrás da França. Os noruegueses largaram na Copa com vitórias contra Iraque e Senegal, mas pouparam o time titular na última rodada contra a França e foram goleados por 4 a 1. A Noruega vai jogar um mata-mata de Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. A primeira foi em 1998, quando caiu nas oitavas.

Siga

Como assistir ao jogo entre Costa do Marfim e Noruega hoje?

Costa do Marfim e Noruega vão se enfrentar nesta terça, 30, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Kessié e Hamed Touré; Diomandé, Amad Diallo e Bonny. Técnico: Emerse Faé.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Noruega: Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem e Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge e Ødegaard; Nusa, Sørloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Odds para Costa do Marfim x Noruega:

Resultado final

Continua após a publicidade

Betano: Costa do Marfim (3.55) – Empate (3.35) – Noruega (2.12)

Bet365: Costa do Marfim (3.50) – Empate (3.40) – Noruega (2.10)

Arbitragem:

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);
  • Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela);
  • Quarto Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai).
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).