Costa do Marfim x Noruega na Copa: onde assistir, horário e escalações

O adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 será conhecido hoje, no confronto entre Costa do Marfim e Noruega, às 14h (horário de Brasília). A partida, válida pela segunda fase, será disputada no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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A Costa do Marfim terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, atrás da Alemanha. A seleção africana estreou no torneio com uma vitória por 1 a 0 contra o Equador, perdeu de virada para a Alemanha na segunda rodada, por 2 a 1, e voltou a vencer no último jogo da fase de grupos, quando derrotou Curaçao por 2 a 0. Essa é a primeira vez que a Costa do Marfim vai disputar um mata-mata de Copa do Mundo.

Do outro lado, a Noruega foi a segunda colocada do Grupo I, atrás da França. Os noruegueses largaram na Copa com vitórias contra Iraque e Senegal, mas pouparam o time titular na última rodada contra a França e foram goleados por 4 a 1. A Noruega vai jogar um mata-mata de Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. A primeira foi em 1998, quando caiu nas oitavas.

Como assistir ao jogo entre Costa do Marfim e Noruega hoje?

Costa do Marfim e Noruega vão se enfrentar nesta terça, 30, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Kessié e Hamed Touré; Diomandé, Amad Diallo e Bonny. Técnico: Emerse Faé.

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Noruega: Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem e Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge e Ødegaard; Nusa, Sørloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Odds para Costa do Marfim x Noruega:

Resultado final

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Betano: Costa do Marfim (3.55) – Empate (3.35) – Noruega (2.12)

Bet365: Costa do Marfim (3.50) – Empate (3.40) – Noruega (2.10)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);

Jesús Valenzuela (Venezuela); Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela);

Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela); Quarto Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai).

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