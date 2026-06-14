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Esporte

Costa do Marfim x Equador na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida é válida pelo Grupo E, o mesmo de Alemanha e Curaçao. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 11h00 | Atualizado em 14 jun 2026, 15h02
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - MAY 13: A general view of Philadelphia Stadium in preparations ahead of the 2026 World Cup on May 13, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Mitchell Leff/Getty Images)
Estádio da Filadélfia vai ser o palco da partida entre Paraguai e França neste sábado, 4 (Mitchell Leff/Getty Images)
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Costa do Marfim x Equador na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Costa do Marfim e Equador estreiam na Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 14, às 20h (horário de Brasília), no estádio da Filadélfia, no Estados Unidos, em duelo válido pelo Grupo E, que também reúne Alemanha e Curaçao.

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A Costa do Marfim vai disputar a sua 4ª Copa da história e retorna ao torneio pela primeira vez desde 2014, mas nunca passou da fase de grupos. Campeã africana em 2024, sob o comando de Emerse Faé, a seleção chega com um elenco físico, veloz e mais equilibrado do que em gerações anteriores. A equipe combina nomes experientes, como Franck Kessié, Seko Fofana e Ibrahim Sangaré, com atacantes de explosão, casos de Simon Adingra, Amad Diallo e Yan Diomande. Os marfinenses fizeram uma campanha invicta nas eliminatórias para 2026, com 8 vitórias e 2 empates.

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Do outro lado, o Equador vai para a sua 5ª Copa e o máximo que chegou foi até as oitavas de final de 2006. A seleção de Sebastián Beccacece tem uma das melhores escalações da sua história, com Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Willian Pacho e Kendry Páez como destaques. Os equatorianos estão em uma sequência de 19 jogos de invencibilidade, com 8 vitórias e 11 empates no período.

Como assistir ao jogo entre Costa do Marfim e Equador hoje?

Costa do Marfim e Equador vão se enfrentar neste domingo, 14, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Costa do Marfim: Fofana; Konan, Singo, Agbadou e Doué; Diakité, Kessié e Seko Fofana; Diomande, Amad Diallo e Adingra. Técnico: Emerse Faé.

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Equador: Ramírez; Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Alan Franco, Moisés Caicedo e Kendry Páez; Plata, Yeboah e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

Odds para Costa do Marfim x Equador:

Resultado final

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Betano: Costa do Marfim (3.65) – Empate (2.77) – Equador (2.40)

Bet365: Costa do Marfim (3.60) – Empate (2.80) – Equador (2.37)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);
  • Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra).
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TAGS:
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