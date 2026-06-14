Costa do Marfim x Equador na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Costa do Marfim e Equador estreiam na Copa do Mundo 2026 neste domingo, 14, em um confronto do Grupo E. Ambas as seleções chegam embaladas: os marfinenses, campeões africanos e invictos nas eliminatórias, enfrentam um Equador com 19 jogos sem perder. Descubra os detalhes do jogo!

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Costa do Marfim e Equador estreiam na Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 14, às 20h (horário de Brasília), no estádio da Filadélfia, no Estados Unidos, em duelo válido pelo Grupo E, que também reúne Alemanha e Curaçao.

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A Costa do Marfim vai disputar a sua 4ª Copa da história e retorna ao torneio pela primeira vez desde 2014, mas nunca passou da fase de grupos. Campeã africana em 2024, sob o comando de Emerse Faé, a seleção chega com um elenco físico, veloz e mais equilibrado do que em gerações anteriores. A equipe combina nomes experientes, como Franck Kessié, Seko Fofana e Ibrahim Sangaré, com atacantes de explosão, casos de Simon Adingra, Amad Diallo e Yan Diomande. Os marfinenses fizeram uma campanha invicta nas eliminatórias para 2026, com 8 vitórias e 2 empates.

Do outro lado, o Equador vai para a sua 5ª Copa e o máximo que chegou foi até as oitavas de final de 2006. A seleção de Sebastián Beccacece tem uma das melhores escalações da sua história, com Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Willian Pacho e Kendry Páez como destaques. Os equatorianos estão em uma sequência de 19 jogos de invencibilidade, com 8 vitórias e 11 empates no período.

Como assistir ao jogo entre Costa do Marfim e Equador hoje?

Costa do Marfim e Equador vão se enfrentar neste domingo, 14, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Costa do Marfim: Fofana; Konan, Singo, Agbadou e Doué; Diakité, Kessié e Seko Fofana; Diomande, Amad Diallo e Adingra. Técnico: Emerse Faé.

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Equador: Ramírez; Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Alan Franco, Moisés Caicedo e Kendry Páez; Plata, Yeboah e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

Odds para Costa do Marfim x Equador:

Resultado final

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Betano: Costa do Marfim (3.65) – Empate (2.77) – Equador (2.40)

Bet365: Costa do Marfim (3.60) – Empate (2.80) – Equador (2.37)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);

Michael Oliver (Inglaterra); Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra).