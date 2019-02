Costa do Marfim enfrenta Grécia de olho na vaga

Costa do Marfim e Grécia se enfrentam no Castelão, em Fortaleza, nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), em partida que vale uma vaga nas oitavas pelo grupo C. Uma vitória garante os africanos na próxima fase. Em caso de empate, a definição do classificado depende do outro jogo do grupo, entre Colômbia e Japão. A Costa do Marfim tem três pontos e saldo de gols zero. Japão, com saldo de menos um, e Grécia, de menos três, têm um ponto cada.

Rivais nesta terça, as duas seleções têm histórico parecido na competição. Eliminadas na primeira fase nas duas únicas edições que participaram, Costa do Marfim e Grécia buscam a inédita classificação para as oitavas.

Abalados com a perda do irmão caçula, vítima de câncer, Yaya e Kolo Touré treinaram menos durante a semana. Os dois chegaram a cogitar deixar o Brasil. Para o jogo, a Costa do Marfim terá a volta do atacante Didier Ya Konan, desfalque na última partida por lesão – ele deve ficar como opção entre os suplentes. O ataque titular será Wilfried Bony e Gervinho – e o ídolo Didier Drogba seguirá no banco pela terceira vez.

O técnico português Fernando Santos terá um desfalque importante. O meia e capitão Kostas Katsouranis, expulso na partida contra o Japão, cumpre suspensão. Para sua vaga, o experiente Giorgios Karagounis, de 37 anos, e Andreas Samaris, são os mais cotados. No ataque, Konstantinos Mitroglou se recuperou de lesão e vai tentar marcar o primeiro gol grego nesta edição da Copa.

(Com agência EFE)