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Esporte

Costa do Marfim decepciona torcida equatoriana na Filadélfia com gol no fim do jogo

Amad Diallo fez gol decisivo da vitória por 1 a 0 no final do jogo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 22h32
Dois jogadores de futebol africanos, vestindo uniformes laranja, celebram um gol. Um deles está nas costas do outro, ambos sorrindo. Ao fundo, um jogador ajoelhado comemora, enquanto outro, de uniforme azul e branco, caminha cabisbaixo. A torcida e a rede do gol são visíveis ao fundo
Amad Diallo e Ibrahim Sangare comemoram gol da Costa do Marfim (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
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A Costa do Marfim estreou com vitória de 1 a 0 contra o Equador na Copa do Mundo, após 12 anos sem participar do torneio. Amad Diallo saiu do banco e fez o único gol do jogo equilibrado neste domingo, 14. O resultado decepcionou a maioria dos torcedores no estádio na Filadélfia apoiando a seleção equatoriana.

A seleção do Equador teve as melhores chances no primeiro tempo com duas bolas no travessão em chutes de Enner Valencia e Minda. As principais oportunidades dos marfinenses foram pela direita, com Diomandé, jogador visado no mercado europeu nesta janela, que deu trabalho para o lateral equatoriano, Hincapié, do Arsenal. 

Na segunda etapa, o Equador voltou a parar na trave, com chute de Enner Valencia após passe de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo. A Costa do Marfim respondeu com mais velocidade, novamente com Diomandé e o companheiro Pepé pelo lado direito.

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A persistência marfinense, enfim, rendeu aos 44 minutos do segundo tempo. Singo se livrou da marcação ainda no campo de defesa e avançou para o ataque tocando para Diallo na entrada na área. O atacante que veio do banco chutou de primeira no canto direito do goleiro Galíndez. 1 a 0 para Costa do Marfim que segurou o resultado, apesar do ‘chuveirinho’ equatoriano nos acréscimos.

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O Equador perdeu uma sequência de 19 jogos de invencibilidade, enquanto a Costa do Marfim engatou a quarta vitória seguida. Os sul-americanos disputam sua quinta Copa do Mundo, após uma campanha de segundo lugar nas Eliminatórias. Os marfinenses também tiveram bom ciclo, com o título da Copa Africana de Nações em casa, em 2023.

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Com a vitória, a Costa do Marfim assume o segundo lugar no grupo E, atrás da Alemanha que venceu o Curaçao por 7 a 1 mais cedo. O saldo da goleada alemã garantiu a ultrapassagem do Brasil em números de gols em Copas do Mundo.

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Na próxima rodada, a Costa do Marfim enfrenta a Alemanha, no sábado, 20, às 17h (horário de Brasília) pela liderança do grupo. O Equador encara Curaçao às 21h, no mesmo dia.

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Copa do Mundo 2026
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Seleção de Futebol da Alemanha
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