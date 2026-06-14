Costa do Marfim decepciona torcida equatoriana na Filadélfia com gol no fim do jogo

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A Costa do Marfim estreou com vitória emocionante de 1 a 0 sobre o Equador na Copa do Mundo, quebrando um jejum de 12 anos. O gol de Amad Diallo no final garantiu os três pontos em um jogo equilibrado. A seleção africana mostra força, enquanto o Equador perde invencibilidade. Confira os detalhes!

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A Costa do Marfim estreou com vitória de 1 a 0 contra o Equador na Copa do Mundo, após 12 anos sem participar do torneio. Amad Diallo saiu do banco e fez o único gol do jogo equilibrado neste domingo, 14. O resultado decepcionou a maioria dos torcedores no estádio na Filadélfia apoiando a seleção equatoriana.

A seleção do Equador teve as melhores chances no primeiro tempo com duas bolas no travessão em chutes de Enner Valencia e Minda. As principais oportunidades dos marfinenses foram pela direita, com Diomandé, jogador visado no mercado europeu nesta janela, que deu trabalho para o lateral equatoriano, Hincapié, do Arsenal.

Na segunda etapa, o Equador voltou a parar na trave, com chute de Enner Valencia após passe de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo. A Costa do Marfim respondeu com mais velocidade, novamente com Diomandé e o companheiro Pepé pelo lado direito.

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A persistência marfinense, enfim, rendeu aos 44 minutos do segundo tempo. Singo se livrou da marcação ainda no campo de defesa e avançou para o ataque tocando para Diallo na entrada na área. O atacante que veio do banco chutou de primeira no canto direito do goleiro Galíndez. 1 a 0 para Costa do Marfim que segurou o resultado, apesar do ‘chuveirinho’ equatoriano nos acréscimos.

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O Equador perdeu uma sequência de 19 jogos de invencibilidade, enquanto a Costa do Marfim engatou a quarta vitória seguida. Os sul-americanos disputam sua quinta Copa do Mundo, após uma campanha de segundo lugar nas Eliminatórias. Os marfinenses também tiveram bom ciclo, com o título da Copa Africana de Nações em casa, em 2023.

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Com a vitória, a Costa do Marfim assume o segundo lugar no grupo E, atrás da Alemanha que venceu o Curaçao por 7 a 1 mais cedo. O saldo da goleada alemã garantiu a ultrapassagem do Brasil em números de gols em Copas do Mundo.

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Na próxima rodada, a Costa do Marfim enfrenta a Alemanha, no sábado, 20, às 17h (horário de Brasília) pela liderança do grupo. O Equador encara Curaçao às 21h, no mesmo dia.