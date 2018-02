Corte anula suspensão olímpica de 28 atletas russos por doping

Vinte e oito atletas russos tiveram revogadas, nesta quinta-feira, pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), suas sanções olímpicas por doping, em decisão que questiona as medidas do Comitê Olímpico Internacional (COI) contra o esporte do país. “Em 28 casos, foi determinado que a evidência recolhida era insuficiente para estabelecer que os atletas envolvidos cometeram uma violação de doping”, disse o tribunal em um comunicado.

A CAS também concluiu que devem ser devolvidas sete medalhas olímpicas da Rússia, obtidas nos Jogos de Inverno de Sochi em 2014, incluindo o ouro no skeleton masculino e no esqui cross-country masculino, na categoria de 50 quilômetros. Outros onze foram declarados culpados por doping, mas viram seus banimentos por todas a vida reduzidos a sanções temporárias que só afetam a próxima Olimpíada, que começa na próxima semana. “Isso não significa que esses 28 atletas sejam declarados inocentes, mas que, em seus casos, devido à evidência insuficiente, os recursos são permitidos, são anuladas as sanções e seus resultados individuais em Sochi são restaurados”, disse o secretário-geral da CAS, Matthieu Reeb, em PyeongChang.

Resposta do COI

O COI mostrou “satisfação” e ao mesmo tempo “decepção” pela decisão da CAS de anular 28 das 42 sanções impostas a atletas russos por dopagem em Sochi 2014 e esclareceu que isso “não significa que este grupo de desportistas seja convidado aos Jogos de Inverno de PyeongChang”.

“Não estar sancionado não dá automaticamente o privilégio de um convite. Nesse contexto não quer dizer que esses 28 atletas tenham sido declarados inocentes”, anunciou o COI em comunicado. “Deve-se esclarecer que desde que o Comitê Olímpico Russo está suspenso, os atletas russos só podem participar nestes Jogos por convite”. A entidade já convidou 169 russos para os Jogos de PyeongChang para que participem sob bandeira neutra.

Para o Comitê Olímpico Internacional, o erro do tribunal foi não levar em conta “a confirmação da violação da normativa antidopagem de 11 atletas por alteração de suas mostras, o que demonstra uma vez mais a existência de um sistema de manipulação sistemática de dopagem nos Jogos de Inverno de Sochi 2014. Por outro lado, o COI lamenta muito que os painéis do CAS não tenham levado em consideração esta existência provada de manipulação sistemática nos outros 28 casos”.