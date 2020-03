Coronavírus no esporte: os principais eventos afetados pela pandemia

1/10 Fogos de artifício são vistos do lado de fora do estádio Parc des Princes, na França (UEFA Pool/Handout/Reuters) 2/10 Torcedores do PSG usam máscaras protetoras do lado de fora do estádio antes da partida entre PSG x Borussia Dortmund, em Paris (Gonzalo Fuentes/Reuters) 3/10 Uma estátua representando um torcedor é vista nas arquibancadas, sendo homenageada por seu clube depois que ele faleceu há dois anos e o clube homenageando-o colocando uma estátua dele em seu assento (UEFA - Handout/Getty Images) 4/10 Estádio vazio para o duelo entre PSG x Borussia Dortmund, em Paris (UEFA - Handout/Getty Images) 5/10 Estádio vazio durante a partida da Liga dos Campeões entre Valencia e Atalanta, no Estádio Mestalla (UEFA - Handout/Getty Images) 6/10 Diego Simeone, do Atlético de Madrid e Jurgen Klopp, do Liverpool, evitam o toque de mão ao se cumprimentarem antes do confronto em Anfield (Laurence Griffiths/Getty Images) 7/10 Torcedores do PSG use reúnem do lado de fora do estádio antes da partida entre PSG x Borussia Dortmund, em Paris (Gonzalo Fuentes/Reuters) 8/10 Angel Di María, do PSG, celebra com os torcedores que estavam do lado de fora por causa do coronavírus (Handout/UEFA/Getty Images) 9/10 Josip Ilicic, da Atalanta, marcou quatro gols em jogo sem torcida (UEFA Pool/Getty Images) 10/10 Torcedores do PSG use reúnem do lado de fora do estádio antes da partida entre PSG x Borussia Dortmund, em Paris (Gonzalo Fuentes/Reuters)

A pandemia de coronavírus já matou mais de 7 000 pessoas em todo o mundo e afetou diretamente praticamente todos os principais eventos esportivos do planeta – apenas os organizadores da Olimpíada de Tóquio-2020 relutam em cogitar adiamento oficialmente, mas há uma reunião marcada para esta quarta-feira 17 para discutir o assunto. Nas últimas semanas, estádios sem torcedores, atletas famosos infectados e notícias sobre adiamentos ou cancelamentos de torneios tomaram conta do noticiário esportivo. Confira, abaixo, quais medidas já foram tomadas para os megaeventos de cada modalidade:

FUTEBOL

Eurocopa e Copa América: adiadas para 2021

A Uefa, federação europeia de futebol, decidiu adiar por um ano a disputa do seu principal campeonato de seleções: a Eurocopa. A disputa, que seria realizada em vários países do continente entre 12 de junho e 12 de julho, agora será disputada entre 11 de junho a 11 de julho de 2021. Pouco depois, a Conmebol anunciou a mesma medida para a competição com sedes na Argentina e na Colômbia para 2021. A mudança deve afetar a realização do Mundial de Clubes, programada para o meio do ano que vem, na China.

Campeonatos Estaduais: interrupções em MG, SP, RS e RJ

A CBF decidiu interromper as competições nacionais por tempo indeterminado, mas não quis tomar nenhuma decisão sobre os campeonatos estaduais. As federações de cada Estado convocaram reuniões com os clubes e algumas decidiram pela paralisação imediata. O primeiro Estadual que parou foi o de Minas Gerais. A Federação Mineira de Futebol suspendeu a primeira e a segunda divisão já no domingo 15. Na manhã desta segunda-feira 16, uma reunião com os 16 clubes do Campeonato Paulista definiu que a competição também será paralisada. Os representantes dos times e da federação do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro também acertaram o adiamento de suas competições, mas apenas pelos próximos 15 dias.

Grandes ligas da Europa e da América do Sul: jogos adiados

Depois de fechar os portões de alguns jogos, as principais ligas do continente tomaram medidas mais drásticas: a Liga Espanhola adiou as próximas duas rodadas depois que o Real Madrid entrou em quarentena. A Itália, país mais atingido pelo Covid-19 do continente, suspendeu todas as competições nacionais, incluindo a Série A, até o dia 4 de abril. A França anunciou portões fechados até o dia 15 de abril nas duas principais divisões. Portugal também anunciou a suspensão do público nos estádios por tempo indeterminado, assim como cinco países sul-americanos: Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. Um dos últimos países a anunciar medidas foi a Inglaterra, que só suspendeu seus jogos dia 13, depois da confirmação de que o técnico mikel Arteta, do Arsenal, está infectado. O Campeonato Alemão foi paralisado nesta semana.

Liga dos Campeões: suspensa

A Uefa relutou em tomar uma atitude, mas anunciou no dia 13 a suspensão dos jogos que restam das oitavas de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa, que estavam previstos para a próxima semana. Com isso, as partidas entre Bayern de Munique e Chelsea, Barcelona e Napoli, Manchester City e Real Madrid e Juventus e Lyon, pela principal competição continental, ficam suspensas por tempo indeterminado. Os times já classificados para as quartas de final da Champions League são PSG, RB Leipzig, Atlético de Madri e Atalanta.

Libertadores: suspensa

Com a pandemia se alastrando pelo continente americano, a Conmebol decidiu suspender por tempo indeterminado a disputa da Libertadores a partir da próxima semana.

Eliminatórias da Copa: adiada

A Conmebol solicitou, na noite de quarta-feira, 11, o adiamento das duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, por causa do surto de coronavírus. A Fifa respondeu nesta quinta, autorizando o adiamento, sem novas datas previstas. O Brasil enfrentaria Bolívia e Peru nos dias 27 e 31 de março.

Olimpíada de Tóquio-2020: inalterada

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 segue negando a possibilidade de os Jogos não começarem no dia 24 de julho, mas os rumores sobre um possível adiamento ou até cancelamento crescem a cada dia. No último dia 12, o presidente Donald Trump afirmou, durante evento na Casa Branca, que os Jogos no Japão poderiam ser adiados em até um ano. Um dia antes, a ministra dos Jogos tratou a possibilidade como “inconcebível”, mas foi contrariada por colegas da organização. Uma nova reunião marcada para esta quarta-feira 17 deve ser decisiva.

FÓRMULA 1



GP da Austrália: cancelado

No início da manhã desta sexta-feira 13 na Austrália (noite de quinta no Brasil), os organizadores da Fórmula 1 decidiram cancelar a realização do Grande Prêmio de Austrália, a etapa de estreia do Mundial de Fórmula 1. A situação se agravou após um membro da equipe McLaren ser diagnosticado com o coronavírus. Pilotos como Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ja deixaram o país, inclusive.

GPs do Bahrein, do Vietnã e da China: adiados

Os GPs do Barein e do Vietnã, previstos para acontecer respectivamente em 22 de março e 5 de abril, foram adiados nesta sexta-feira, 15. Foco inicial do coronavírus, a China já havia anunciado no mês passado que não teria condições de realizar a quarta etapa do Mundial de Fórmula 1, prevista para 19 de abril. Ainda não há novas datas para a corrida (se é que irão ocorrer).

BASQUETE

NBA e Euroliga: suspensas

As duas principais ligas de basquete do mundo, a americana e a europeia, foram suspensas por tempo indeterminado, depois que jogadores do Utah Jazz e do Real Madrid foram confirmados como infectados. Também nesta quinta, a NCAA, entidade que rege o esporte universitário nos Estados Unidos, cancelou o March Madness, fase de mata-mata do principal campeonato da categoria, segundo informações do New York Times.

TÊNIS

Tour da ATP: suspenso

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) decidiu suspender todos os eventos do circuito masculino marcados para as próximas seis semanas. No início da semana já havia sido cancelado o torneio Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. Nesta quinta, o grande torneio seguinte, o Aberto de Miami, também foi cancelado pelos organizadores.

Finais da Fed Cup: adiadas

Equivalente à Copa Davis para o tênis feminino, a Fed Cup realizaria sua fase final entre os dias 14 e 19 de abril, em Budapeste, na Hungria. A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), entidade responsável pela competição, confirmou seu adiamento, sem uma nova data para a realização do torneio. As finais envolveriam tenistas de doze países, incluindo a França, a atual campeã.