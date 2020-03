Coronavírus no esporte: os eventos que já foram afetados pela pandemia

A pandemia de coronavírus já matou mais de 4 000 pessoas em todo o mundo e afetou diretamente os principais eventos esportivos do planeta. Nesta semana, estádios sem torcedores, atletas famosos infectados e notícias sobre adiamentos ou cancelamentos de torneios tomaram conta do noticiário esportivo. Confira, abaixo, quais medidas já foram tomadas para os megaeventos de cada modalidade:

Olimpíada de Tóquio-2020: inalterada

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 segue negando a possibilidade de os Jogos não começarem no dia 24 de julho, mas os rumores sobre um possível adiamento ou até cancelamento crescem a cada dia. Nesta quinta-feira, 12, o presidente Donald Trump afirmou, durante evento na Casa Branca, que os Jogos no Japão poderiam ser adiados em até um ano. Um dia antes, a ministra dos Jogos tratou a possibilidade como “inconcebível”, mas foi contrariada por colegas da organização.

FUTEBOL

Grandes ligas europeias: portões fechados e jogos adiados

Depois de fechar os portões de alguns jogos, as principais ligas do continente tomaram medidas mais drásticas: a Liga Espanhola adiou as próximas duas rodadas depois que o Real Madrid entrou em quarentena. A Itália, país mais atingido pelo Covid-19 do continente, tomou a medida mais drástica e suspendeu todas as competições nacionais, incluindo a Série A, até o dia 3 de abril. A França anunciou portões fechados até o dia 15 de abril nas duas principais divisões. Portugal também anunciou a suspensão do público nos estádios por tempo indeterminado. As ligas da Alemanha e da Inglaterra limitaram os portões fechados a alguns jogos, mas a tendência é que sigam os vizinhos e anunciem suspensão total nos próximos dias.

Liga dos Campeões: portões fechados e jogos adiados

Nesta quinta-feira 12, a Uefa anunciou que os jogos entre Manchester City e Real Madrid e Juventus x Lyon, pelas oitavas de final, foram adiados, sem nova data definida. Nesta semana, os duelos entre Valencia e Atalanta e PSG e Borussia Dortmund foram realizados com portões fechados. Em campo, jogadores e treinadores evitaram os cumprimentos protocolares, seguindo recomendação da Uefa. Confira uma galeria de fotos do futebol em tempos de coronavírus.

Libertadores: jogos com portões fechados

Com a pandemia se alastrando pelo continente americano, alguns jogos da Libertadores já foram afetados. Nesta quinta 12, foi anunciado que o jogo entre Racing e Alianza Lima será disputado com portões fechados por recomendação do governo argentino. O mesmo já ocorreu no jogo entre Olimpia e Defensa y Justicia, em Assunção. Até o momento, nenhum jogo no Brasil foi afetado.

Eliminatórias da Copa: adiamento solicitado

A Conmebol solicitou, na noite de quarta-feira, 11, o adiamento das duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, por causa do surto de coronavírus. A carta foi endereçada à Fifa, entidade máxima do futebol e responsável por organizar a competição, que ainda não apresentou uma resposta oficial.

Eurocopa e Copa América: inalteradas

A Eurocopa, que terá 12 sedes e cuja abertura está marcada para 12 de junho justamente na Itália, país mais afetado pelo Covid-2019, corre sério risco de adiamento. Segundo o jornal francês L´Equipe, já discute-se entre os dirigentes a possibilidade de o torneio acontecer somente em 2021. Uma decisão deve ser em reunião tomada na próxima semana. A situação é a mesma em relação à Copa América, com sedes na Argentina e na Colômbia – até o momento, a Conmebol não falou oficialmente sobre riscos de adiamento ou cancelamento.

BASQUETE

NBA e Euroliga: suspensas

As duas principais ligas de basquete do mundo, a americana e a europeia, foram suspensas por tempo indeterminado, depois que jogadores do Utah Jazz e do Real Madrid foram confirmados como infectados.

TÊNIS

Tour da ATP: suspenso

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) decidiu suspender todos os eventos do circuito masculino marcados para as próximas seis semanas. No início da semana já havia sido cancelado o torneio Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. Nesta quinta, o grande torneio seguinte, o Aberto de Miami, também foi cancelado pelos organizadores.

Finais da Fed Cup: adiadas

Equivalente à Copa Davis para o tênis feminino, a Fed Cup realizaria sua fase final entre os dias 14 e 19 de abril, em Budapeste, na Hungria. A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), entidade responsável pela competição, confirmou seu adiamento, sem uma nova data para a realização do torneio. As finais envolveriam tenistas de doze países, incluindo a França, a atual campeã.

FÓRMULA 1

GP da Austrália: McLaren fora

Após um membro da equipe ser diagnosticado com o coronavírus, a equipe McLaren decidiu se ausentar da corrida de estreia do campeonato de Fórmula 1, que deve acontecer este fim de semana em Melbourne, na Austrália. A condicional se faz necessária pois o ritmo de cancelamentos é acelerado e a BBC inglesa disse ter duas fontes de alto escalão da F1 afirmando que o Grande Prêmio inaugural da Temporada 2020 será cancelado.

GP do Bahrein: de portões fechados Etapa seguinte ao Grande Prêmio australiano, a corrida do Bahrein segue planejada para ocorrer no fim de semana de 21 e 22 de março. A única decisão certa até o presente momento é que não haverá público nas arquibancadas – cerca de 60 casos já foram confirmados no território do país asiático.

GP da China: adiado

Foco inicial do coronavírus, a China já havia anunciado no mês passado que não teria condições de realizar a quarta etapa do Mundial de Fórmula 1. Ainda não há uma nova data para a corrida (se é que haverá uma).