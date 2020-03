Coronavírus: Maratona do Rio é adiada para outubro

A Maratona do Rio, que normalmente ocupa o calendário dos corredores no fim de semana do feriado de Corpus Christi e que esse ano aconteceria no dia 14 de junho, foi adiada para outubro. A decisão foi tomada após o Senado Federal aprovar o decreto que reconhece estado de calamidade pública no país e o Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciar uma série de medidas para conter o avanço do novo coronavírus. Até o momento, 12 pessoas morreram no Brasil, sendo três no Rio de Janeiro.

“Diante do grave cenário causado pela pandemia do Covid-19, decidimos adiar nosso Festival de Corridas para os dias 11 e 12 de outubro de 2020, no mesmo local (…) Achamos que será um risco muito grande manter as provas em junho quando, segundo as autoridades sanitárias, provavelmente ainda estaremos em pleno combate ao vírus”, disse o trecho do anúncio feito nas redes sociais e no site da prova.

Segundo os organizadores, as inscrições realizadas foram transferidas para a nova data. Caso os corredores não possam mais participar da competição, eles poderão solicitar a transferência da inscrição para a edição de 2021.