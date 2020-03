Coronavírus faz Liga Nacional de Basquete paralisar atual temporada da NBB

A Liga Nacional de Basquete (LNB) decidiu no domingo, 15, paralisar totalmente a temporada 2019/2020 do Novo Basquete Brasil (NBB) devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A suspensão começa a valer a partir desta segunda-feira, 16, conforme nota oficial publicada no site da entidade, sem data determinada para retorno das atividades.

A nova decisão ocorre 48 horas após a própria LNB determinar que as partidas do dia 13 ao dia 16 de março fossem realizadas com portões fechados. Também na última sexta-feira, 13, a entidade decidiu pelo adiamento do tradicional Jogos das Estrelas, inicialmente marcado para os próximos dias 20 e 21 de março. O evento costuma reunir os principais jogadores em atividade no país.

A lista de cancelamentos/adiamentos no basquete nacional teve início na quinta-feira, 12, quando a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou a mudança do início do Campeonato Adulto profissional, previsto para começar neste domingo, em Brasília (DF), com o duelo entre Cerado Basquete e Basquete Anapolino. A determinação da CBB veio logo após a Federação Internacional de Basquete (Fiba) suspender as competições internacionais por tempo indeterminado, um dia após a NBA, principal Liga de Basquete dos Estados Unidos, paralisar a temporada após o jogador Rudy Gobert, do Utah Jazz, testar positivo para o novo coronavírus.