Coritiba x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam hoje, 22, em duelo válido pela 19ª rodada. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
O Coritiba recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, 22, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O confronto marca a retomada dos dois clubes depois da paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo.
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O Coritiba ocupa a sétima colocação, com 26 pontos. A equipe de Fernando Seabra acumulou sete vitórias, cinco empates e seis derrotas, com 24 gols marcados e 24 sofridos. Antes da pausa, o Coxa foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo, no Maracanã, e aproveitou a intertemporada para realizar jogos-treino contra Internacional e Chapecoense.
Do outro lado, o Palmeiras volta ao Brasileirão defendendo a liderança isolada. O time de Abel Ferreira soma 41 pontos, com 12 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Além da vantagem de sete pontos sobre o Flamengo, que possui um jogo a menos, o clube paulista é o melhor visitante da competição, com cinco vitórias, três empates e uma derrota fora de casa. O Verdão venceu os últimos quatro confrontos entre as equipes.
Como assistir ao jogo entre Coritiba e Palmeiras hoje?
Coritiba e Palmeiras vão se enfrentar nesta quarta, 22, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.
Prováveis escalações:
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques. Técnico: Fernando Seabra.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias; Mauricio e Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS);
- Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS);
- VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).