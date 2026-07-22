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Esporte

Coritiba x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam hoje, 22, em duelo válido pela 19ª rodada. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 13h00 | Atualizado em 22 jul 2026, 18h41
CURITIBA, BRAZIL - NOVEMBER 29: General view of Couto Pereira Stadium prior to the Brasileiro Serie A match between Coritiba and Botafogo at Couto Pereira Stadium on November 29, 2023 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Estádio Couto Pereira, em Curitiba (Heuler Andrey/Getty Images)
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Coritiba x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Coritiba recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, 22, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O confronto marca a retomada dos dois clubes depois da paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo.

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O Coritiba ocupa a sétima colocação, com 26 pontos. A equipe de Fernando Seabra acumulou sete vitórias, cinco empates e seis derrotas, com 24 gols marcados e 24 sofridos. Antes da pausa, o Coxa foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo, no Maracanã, e aproveitou a intertemporada para realizar jogos-treino contra Internacional e Chapecoense.

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Do outro lado, o Palmeiras volta ao Brasileirão defendendo a liderança isolada. O time de Abel Ferreira soma 41 pontos, com 12 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Além da vantagem de sete pontos sobre o Flamengo, que possui um jogo a menos, o clube paulista é o melhor visitante da competição, com cinco vitórias, três empates e uma derrota fora de casa. O Verdão venceu os últimos quatro confrontos entre as equipes.

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Como assistir ao jogo entre Coritiba e Palmeiras hoje?

Coritiba e Palmeiras vão se enfrentar nesta quarta, 22, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

Prováveis escalações:

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques. Técnico: Fernando Seabra.

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Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias; Mauricio e Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

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    • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
    • Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS);
    • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).
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    TAGS:
    Campeonato Brasileiro
    Coritiba
    Futebol: onde assistir
    Palmeiras
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