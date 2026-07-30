Coritiba x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Coritiba e Cruzeiro se enfrentam no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão. O Coxa busca a vitória após instabilidade, enquanto a Raposa tenta reverter a derrota recente. Ambos com 27 pontos, prometem um duelo acirrado por posições na tabela. Saiba onde assistir, prováveis escalações e desfalques.

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Coritiba e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quinta-feira, 30, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

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O Coritiba, mandante da partida, vem de um empate sem gols fora de casa contra o Red Bull Bragantino. O time comandado por Fernando Seabra ocupa a 10ª posição e busca reencontrar o caminho das vitórias após três jogos de instabilidade. Para o confronto, o técnico terá o retorno do capitão Sebastian Gómez, mas não poderá contar com Vini Paulista, suspenso.

Já o Cruzeiro chega para o duelo após uma derrota em casa para o Botafogo por 1 a 0, resultado que encerrou uma sequência de nove jogos de invencibilidade na temporada. A equipe mineira, dirigida por Artur Jorge, está na 11ª colocação, com os mesmos 27 pontos do adversário paranaense, e precisa do resultado positivo para não se distanciar da parte de cima da tabela. Fagner está suspenso, abrindo espaço para William na lateral direita. Cássio, Sinisterra e Gabriel Pec estão fora por lesão; Wanderson não viajou com a delegação.

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Como assistir ao jogo entre Coritiba e Cruzeiro hoje?

Coritiba e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quinta, 30, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonathan); Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

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Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ);

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ); Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO);

Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO); Quarto Árbitro: Tarcísio Nascimento Matos (TO);

Tarcísio Nascimento Matos (TO); VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP);

Ilbert Estevam da Silva (SP); AVAR: Luís Diego Nascimento Lopes (PA).

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