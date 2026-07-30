Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Esporte

Coritiba x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Couto Pereira pela 21ª rodada do campeonato. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 30 jul 2026, 19h54
CURITIBA, BRAZIL - NOVEMBER 29: General view of Couto Pereira Stadium prior to the Brasileiro Serie A match between Coritiba and Botafogo at Couto Pereira Stadium on November 29, 2023 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Estádio Couto Pereira, em Curitiba (Heuler Andrey/Getty Images)
Continua após publicidade
Coritiba x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Coritiba e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quinta-feira, 30, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

+ Jogos de hoje, quinta, 30 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Coritiba, mandante da partida, vem de um empate sem gols fora de casa contra o Red Bull Bragantino. O time comandado por Fernando Seabra ocupa a 10ª posição e busca reencontrar o caminho das vitórias após três jogos de instabilidade. Para o confronto, o técnico terá o retorno do capitão Sebastian Gómez, mas não poderá contar com Vini Paulista, suspenso.

Siga

Já o Cruzeiro chega para o duelo após uma derrota em casa para o Botafogo por 1 a 0, resultado que encerrou uma sequência de nove jogos de invencibilidade na temporada. A equipe mineira, dirigida por Artur Jorge, está na 11ª colocação, com os mesmos 27 pontos do adversário paranaense, e precisa do resultado positivo para não se distanciar da parte de cima da tabela. Fagner está suspenso, abrindo espaço para William na lateral direita. Cássio, Sinisterra e Gabriel Pec estão fora por lesão; Wanderson não viajou com a delegação.

Continua após a publicidade

Futebol: as contratações de peso na temporada

Como assistir ao jogo entre Coritiba e Cruzeiro hoje?

Coritiba e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quinta, 30, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonathan); Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Continua após a publicidade

Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ);
  • Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO);
  • Quarto Árbitro: Tarcísio Nascimento Matos (TO);
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP);
  • AVAR: Luís Diego Nascimento Lopes (PA).
Continua após a publicidade
    Publicidade
    TAGS:
    Campeonato Brasileiro
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Você RH

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Claudia

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA MÊS DOS PAIS

    Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELAMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
    ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

    Digital Básico

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    OFERTA MÊS DOS PAIS

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 29,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).