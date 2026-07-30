Coritiba x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Couto Pereira pela 21ª rodada do campeonato. Saiba como assistir ao vivo
Coritiba e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quinta-feira, 30, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.
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O Coritiba, mandante da partida, vem de um empate sem gols fora de casa contra o Red Bull Bragantino. O time comandado por Fernando Seabra ocupa a 10ª posição e busca reencontrar o caminho das vitórias após três jogos de instabilidade. Para o confronto, o técnico terá o retorno do capitão Sebastian Gómez, mas não poderá contar com Vini Paulista, suspenso.
Já o Cruzeiro chega para o duelo após uma derrota em casa para o Botafogo por 1 a 0, resultado que encerrou uma sequência de nove jogos de invencibilidade na temporada. A equipe mineira, dirigida por Artur Jorge, está na 11ª colocação, com os mesmos 27 pontos do adversário paranaense, e precisa do resultado positivo para não se distanciar da parte de cima da tabela. Fagner está suspenso, abrindo espaço para William na lateral direita. Cássio, Sinisterra e Gabriel Pec estão fora por lesão; Wanderson não viajou com a delegação.
Como assistir ao jogo entre Coritiba e Cruzeiro hoje?
Coritiba e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quinta, 30, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.
Prováveis escalações:
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonathan); Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Arbitragem
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ);
- Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO);
- Quarto Árbitro: Tarcísio Nascimento Matos (TO);
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP);
- AVAR: Luís Diego Nascimento Lopes (PA).