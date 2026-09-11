Coritiba x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Coritiba e Athletico-PR se enfrentam nesta sexta-feira no Couto Pereira pela 27ª rodada do Brasileirão. O clássico paranaense promete emoção, com ambos os times buscando recuperação após derrotas e celebrando convocações de jogadores para a Seleção Brasileira. Conheça os detalhes do confronto.

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Coritiba e Athletico-PR se enfrentam nesta sexta-feira, 11, às 21h (horário de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba chega ao clássico na sétima colocação, com 37 pontos, depois da derrota por 2 a 1 para o Mirassol no último domingo. O revés encerrou uma sequência de quatro jogos de invencibilidade da equipe de Fernando Seabra, que tenta aproveitar o mando de campo para se aproximar novamente da zona de classificação às competições continentais. O momento também é especial para Pedro Morisco, convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira principal. O goleiro de 22 anos foi chamado pela primeira vez para os amistosos contra Austrália e Índia e se tornou o primeiro jogador do Coritiba convocado para a Seleção em 15 anos.

O técnico do Coxa deve manter a espinha dorsal utilizada nas últimas rodadas. Morisco segue no gol e chega ao clássico valorizado justamente pela convocação, enquanto JP Chermont, Tiago Cóser e Bruno Melo aparecem entre os nomes para a defesa. No meio, Thiago Santos e Sebastián Gómez são peças importantes, com Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes formando a linha mais ofensiva. A principal dúvida está entre Jacy e Rodrigo Moledo na zaga e entre Fabinho e Josué no meio-campo.

O Athletico-PR ocupa a terceira colocação, com 45 pontos, e tenta se manter entre os primeiros colocados após a derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro na rodada passada. O Furacão também ganhou motivo para comemorar fora das quatro linhas. Arthur Dias, zagueiro de 19 anos, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal e está entre as novidades escolhidas por Ancelotti para os próximos amistosos. O defensor, um dos destaques da equipe no Brasileirão, já vinha sendo acompanhado de perto pela comissão técnica da CBF e tem passagem frequente pelas seleções de base.

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Odair Hellmann terá o retorno de Benavídez, que cumpriu suspensão, enquanto Esquivel disputa posição com Dantas.

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Onde assistir à partida entre Coritiba e Athletico-PR?

Coritiba e Athletico-PR jogam nesta sexta-feira, 11, às 21h (horário de Brasília), no Couto Pereira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e Premiere.

Prováveis escalações:

Coritiba: Pedro Morisco; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy (Rodrigo Moledo) e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Fabinho (Josué); Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

Athletico-PR: Mycael; Dantas (Esquivel), Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

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Arbitragem:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ);

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brígida Cirilo Ferreira (AL);

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ);

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ);

AVAR: Michael Correia (RJ);

AVAR 2: Elmo Alves Resende Cunha (GO).