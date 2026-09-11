Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Esporte

Coritiba x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Coxa recebe o Furacão nesta sexta, 11, no Couto Pereira, pela 27ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 12h30
CURITIBA, BRAZIL - NOVEMBER 29: General view of Couto Pereira Stadium prior to the Brasileiro Serie A match between Coritiba and Botafogo at Couto Pereira Stadium on November 29, 2023 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Estádio Couto Pereira, em Curitiba (Heuler Andrey/Getty Images)
Continua após publicidade
Coritiba x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Coritiba e Athletico-PR se enfrentam nesta sexta-feira, 11, às 21h (horário de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Coritiba chega ao clássico na sétima colocação, com 37 pontos, depois da derrota por 2 a 1 para o Mirassol no último domingo. O revés encerrou uma sequência de quatro jogos de invencibilidade da equipe de Fernando Seabra, que tenta aproveitar o mando de campo para se aproximar novamente da zona de classificação às competições continentais. O momento também é especial para Pedro Morisco, convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira principal. O goleiro de 22 anos foi chamado pela primeira vez para os amistosos contra Austrália e Índia e se tornou o primeiro jogador do Coritiba convocado para a Seleção em 15 anos.

O técnico do Coxa deve manter a espinha dorsal utilizada nas últimas rodadas. Morisco segue no gol e chega ao clássico valorizado justamente pela convocação, enquanto JP Chermont, Tiago Cóser e Bruno Melo aparecem entre os nomes para a defesa. No meio, Thiago Santos e Sebastián Gómez são peças importantes, com Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes formando a linha mais ofensiva. A principal dúvida está entre Jacy e Rodrigo Moledo na zaga e entre Fabinho e Josué no meio-campo.

Siga

O Athletico-PR ocupa a terceira colocação, com 45 pontos, e tenta se manter entre os primeiros colocados após a derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro na rodada passada. O Furacão também ganhou motivo para comemorar fora das quatro linhas. Arthur Dias, zagueiro de 19 anos, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal e está entre as novidades escolhidas por Ancelotti para os próximos amistosos. O defensor, um dos destaques da equipe no Brasileirão, já vinha sendo acompanhado de perto pela comissão técnica da CBF e tem passagem frequente pelas seleções de base.

Continua após a publicidade

Odair Hellmann terá o retorno de Benavídez, que cumpriu suspensão, enquanto Esquivel disputa posição com Dantas.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir à partida entre Coritiba e Athletico-PR?

Coritiba e Athletico-PR jogam nesta sexta-feira, 11, às 21h (horário de Brasília), no Couto Pereira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e Premiere.

Prováveis escalações:

Coritiba: Pedro Morisco; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy (Rodrigo Moledo) e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Fabinho (Josué); Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

Athletico-PR: Mycael; Dantas (Esquivel), Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Continua após a publicidade

Arbitragem:

  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ);
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brígida Cirilo Ferreira (AL);
  • Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ);
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ);
  • AVAR: Michael Correia (RJ);
  • AVAR 2: Elmo Alves Resende Cunha (GO).
Publicidade
TAGS:
Athletico PR
Campeonato Brasileiro
Coritiba
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).