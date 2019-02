Coritiba recebe o Operário pelo Paranaense para espantar a crise

Precisando da vitória para espantar as nuvens de crise que se aproxima do Alto da Glória, o Coritiba recebe às 19h30 (de Brasília) deste domingo o Operário, de Ponta Grossa, no Estádio Couto Pereira. O Coxa espera quebrar uma sequência de três jogos sem vencer e alcançar a 42partida seguida no Campeonato Paranaense sem derrota.

A principal dúvida no Alviverde está entre utilizar força máxima e ainda lutar pelo primeiro turno, que segue nas mãos do rival Atlético-PR, ou aproveitar o momento para fazer algumas experiências e poupar jogadores que estão pendurados às vésperas do Atletiba. Os principais protagonistas desta decisão são o lateral Jackson e o meia Rafinha. Caso fiquem de fora, Gil surge como opção pela lateral. Éverton Ribeiro e Tcheco são as possibilidades na armação.

Depois de três empates seguidos, o técnico Marcelo Oliveira não tem mais dúvida que algo precisa mudar, mas minimiza a má fase e lembra que ainda existe muito campeonato para ser disputado e a chance do tri continua viva, especialmente se a equipe se encontrar no segundo turno. ‘Nós perdemos pontos preciosos, mas o campeonato ainda está aberto’, afirmou.

Pelo Fantasma, a paciência do torcedor chegou ao fim. O time faz uma campana irregular e nem o fator casa tem ajudado. O técnico Lio Evaristo admite que alguns jogadores atuam no sacrifício, sem condições físicas, e reforços devem chegar com urgência caso o time não queria brigar pelas últimas colocações.

Rodada completa – O domingo tem ainda mais quatro partidas pela nona rodada da Série Ouro, todas começando às 17 horas (de Brasília). Lutando pelo título, o Cianorte precisa da vitória diante do Corinthians Paranaense, no Eco Estádio Janguito Malucelli, em Curitiba. O Timãozinho não vive um bom momento na competição.

Com campanhas semelhantes, Londrina e Roma Apucarana se encontram no Estádio do Café. Os dois times somam nove pontos e ainda não embalaram.O lanterna Iraty recebe o Rio Branco, em franca recuperação, no Estádio Emilio Gomes, em Irati. Enquanto isso, o Paranavaí, vice-lanterna, encara o Toledo Colônia Work, no Estádio Waldemiro Wagner.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X OPERÁRIO

Local: Estádio Major Antonio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data: 19 de fevereiro de 2012, domingo

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Everaldo Lambert dos Reis

Assistentes: Luciano Roggenbaum e Pedro Martinelli Christino

CORITIBA: Vanderlei; Gil, Emerson, Pereira e Lucas Mendes; Willian, Junior Urso (Tcheco), Renan Oliveira e Éverton Ribeiro (Tcheco); Lincoln e Marcel

Técnico: Marcelo Oliveira

OPERÁRIO: Filipe; Claudindo, Renato Saldanha, João Paulo e George; Zé Leandro, Marcelo Carvalho, Patrick e Marcelinho; Ícaro (Maicon) e Baiano.

Técnico: Lio Evaristo