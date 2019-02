Coritiba emperra negociação e Jonas não será mais jogador do Santos

Após confirmar a contratação do lateral direito Jonas, o Santos informou que houve um desacordo na negociação com o Coritiba, dono de seus direitos federativos, e por conta disso o jogador não irá mais se transferir para a Vila Belmiro.

Segundo o vice-presidente do clube, Odílio Rodrigues, o impasse gerado por conta dos salários do lateral Maranhão, que seria reemprestado ao Peixe como forma de pagamento da transação envolvendo Jonas, fizeram com que a diretoria santista desse como encerrada a negociação.

‘Estava tudo certo. Tínhamos feito uma proposta no começo do ano envolvendo o Maranhão, mas o Coritiba descobriu o valor do salário dele neste novo ano de contrato e, por isso, desistiu de dividir os seus vencimentos mensais conosco (cada equipe pagaria 50% do salário do ala). Os salários deles sofreram um reajuste nesse ano e o Coritibau acho que não seria mais interessante tê-lo pelo valor que havia fixado’, disse Rodrigues.

Jonas chegou até mesmo a realizar exames médicos no CT Rei Pelé e ser submetido a avaliações físicas na pré-temporada santista, porém, com a falta de um acerto dos detalhes finais da transação, o lateral agora irá retornar ao Coxa.

Enquanto isso, Maranhão, que havia se reapresentado no começo deste ano ao Alvinegro Praiano, segue treinando fisicamente e, a princípio, deve ser aproveitado pelo técnico Muricy Ramalho na temporada 2012.

O destino do defensor agora é incerto. Antes de acertar com o Peixe, ele também estava perto do Palmeiras, mas acabou preferindo a equipe praiana.