Corinthians x Santos no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Corinthians e Santos se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão na Neo Química Arena. O Timão busca recuperação após derrotas no nacional, enquanto o Peixe, com o retorno de Neymar, tenta virar a chave após resultados adversos na Copa do Brasil e empate no Brasileirão. Descubra os detalhes, prováveis escalações e onde assistir a este clássico.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians vem de derrota por 2 a 1 para o Coritiba, no último domingo, no Couto Pereira. Pedro Rocha e Paulo Roberto marcaram para a equipe paranaense, enquanto Raniele descontou para o Timão já nos acréscimos. O resultado representou a segunda derrota consecutiva da equipe de Fernando Diniz no Brasileirão, depois do revés pelo mesmo placar diante do Cruzeiro.

O desempenho no campeonato contrasta com o momento vivido na Libertadores. Antes da derrota para o Coritiba, o Corinthians havia vencido o Rosario Central por 1 a 0, na Neo Química Arena, e garantido classificação para as quartas de final do torneio continental. Memphis voltou aos gramados diante da equipe argentina e entrou também na derrota para o Coritiba.

Continua após a publicidade

O Santos vive uma semana delicada. Na quarta-feira, o Peixe foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Flaco López marcou duas vezes e Andreas Pereira completou o placar, deixando a equipe de Cuca em situação complicada para o confronto de volta.

Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol na última rodada, na Vila Belmiro. Eduardo abriu o placar para o time visitante, mas Barreal empatou no segundo tempo após passe de Neymar. Mesmo jogando parte da etapa final com um homem a mais, o Santos não conseguiu completar a virada.

Continua após a publicidade

A principal novidade do Peixe para o clássico deve ser justamente Neymar. O camisa 10 foi preservado do duelo contra o Palmeiras, disputado em gramado sintético, mas treinou normalmente na reapresentação do elenco e está à disposição de Cuca para enfrentar o Corinthians. A expectativa é de que volte ao time titular na Neo Química Arena.

O Santos, por outro lado, não contará com João Schmidt, suspenso, além de Gabriel Menino e Vinícius Lira, que seguem em recuperação. No Corinthians, Breno Bidon também está suspenso, enquanto André Ramalho, André, Zakaria Labyad, Vitinho e Kayke aparecem entre as baixas. Hugo Souza, Matheus Bidu e Yuri Alberto ainda dependem da evolução física até o fim de semana.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir à partida entre Corinthians e Santos?

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações

Corinthians: Kauê (Hugo Souza); Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Pedro Milans; Raniele, Allan e Rodrigo Garro; Kaio César; Memphis Depay e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Barreal; Neymar, Rollheiser e Gabigol. Técnico: Cuca.

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

Wilton Pereira Sampaio (GO); Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO);

Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO); Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SP);

Luiz Augusto Silveira Tisne (SP); VAR: Helton Nunes (SC);

Helton Nunes (SC); AVAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).