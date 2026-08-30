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Corinthians x Santos no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Rivais se enfrentam neste domingo, 30, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 30 ago 2026, 14h36
Neo Química Arena - Corinthians
Neo Química Arena, em São Paulo (Caique Coufal/Sports Press Photo/Getty Images)
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Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Corinthians vem de derrota por 2 a 1 para o Coritiba, no último domingo, no Couto Pereira. Pedro Rocha e Paulo Roberto marcaram para a equipe paranaense, enquanto Raniele descontou para o Timão já nos acréscimos. O resultado representou a segunda derrota consecutiva da equipe de Fernando Diniz no Brasileirão, depois do revés pelo mesmo placar diante do Cruzeiro. 

O desempenho no campeonato contrasta com o momento vivido na Libertadores. Antes da derrota para o Coritiba, o Corinthians havia vencido o Rosario Central por 1 a 0, na Neo Química Arena, e garantido classificação para as quartas de final do torneio continental. Memphis voltou aos gramados diante da equipe argentina e entrou também na derrota para o Coritiba.

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O Santos vive uma semana delicada. Na quarta-feira, o Peixe foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Flaco López marcou duas vezes e Andreas Pereira completou o placar, deixando a equipe de Cuca em situação complicada para o confronto de volta.

Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol na última rodada, na Vila Belmiro. Eduardo abriu o placar para o time visitante, mas Barreal empatou no segundo tempo após passe de Neymar. Mesmo jogando parte da etapa final com um homem a mais, o Santos não conseguiu completar a virada.

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A principal novidade do Peixe para o clássico deve ser justamente Neymar. O camisa 10 foi preservado do duelo contra o Palmeiras, disputado em gramado sintético, mas treinou normalmente na reapresentação do elenco e está à disposição de Cuca para enfrentar o Corinthians. A expectativa é de que volte ao time titular na Neo Química Arena.

O Santos, por outro lado, não contará com João Schmidt, suspenso, além de Gabriel Menino e Vinícius Lira, que seguem em recuperação. No Corinthians, Breno Bidon também está suspenso, enquanto André Ramalho, André, Zakaria Labyad, Vitinho e Kayke aparecem entre as baixas. Hugo Souza, Matheus Bidu e Yuri Alberto ainda dependem da evolução física até o fim de semana.

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Onde assistir à partida entre Corinthians e Santos?

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

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Prováveis escalações

Corinthians: Kauê (Hugo Souza); Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Pedro Milans; Raniele, Allan e Rodrigo Garro; Kaio César; Memphis Depay e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz. 

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Barreal; Neymar, Rollheiser e Gabigol. Técnico: Cuca. 

Arbitragem:

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO);
  • Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SP);
  • VAR: Helton Nunes (SC);
  • AVAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).
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